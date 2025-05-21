Kurbanlık hayvan ne zaman ucuzlar? Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları cep yakıyor!

Kurban Bayramına yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik başladı. 2025 kurbanlık fiyatları yem maliyetleri ve enflasyona bağlı olarak yüzde 20 seviyesinde artış gösterdi. Ucuz kurban arayanlar ise canlı hayvan pazarında fiyatların ne zaman düşeceğini araştırmaya başladı.

2025 Kurbanlık fiyatlarının belli olmasının ardından vatandaşlar ucuz kurban arayışına başladı. Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk gün geçtikçe artarken illere göre farklılık gösteren kurban fiyatlarının ne zaman ucuzlayacağı ise şimdiden merak konusu.

KURBANLIK HAYVAN NE ZAMAN UCUZLAR?

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban alışverişi yurt genelinde başladı. Kurban pazarlarında yem maliyeti ve enflasyon oranlarına bağlı gelişen yüzde 20 ila 30 aralığındaki zam vatandaşı ucuz kurbanlık hayvan arayışına sürükledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da canlı hayvan pazarlarında bayramın ilk günü indirim yapılacağı öngörülüyor. Ancak kurbanlık alışverişini son güne bırakanların hayvan bulamama ihtimalini de göz önünde bulundurması gerekiyor.

KURBANLIK ALIŞVERİŞİNDE BAYRAM GÜNÜ BEKLENMELİ Mİ?

Kurbanlık pazarlarında bayram arifesi ve bayramın ilk gününde fiyatların bir miktar düştüğü biliniyor. Besicilere göre bu yıl yem, nakliye ve bakım maliyetlerindeki artış kurbanlık fiyatlarındaki indirimi azaltacak.

Aynı zamanda fiyat iner düşüncesiyle kurbanlık alışverişini son güne bırakmak hayvan seçeneğini azaltıyor. Bu durum da kalite ve tercih açısından risk oluşturabiliyor.

KURBAN NE ZAMAN ALINMALI?

Kurban almak için en doğru zaman seçenek açısından bayramdan önce alınması yönünde ancak uygun fiyatlı hayvan almak isteyenler arife günü veya bayramın ilk günü de kurbanlık alışverişlerini tamamlayabilir.

KURBANLIK FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Kurban Bayramına az bir zaman kala kurbanlık fiyatlarının neye göre belirlendiği de merak konusu oldu. Kurbanlık fiyatları; yem, bakım, nakliye maliyetleri ve enflasyon oranlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.