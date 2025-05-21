Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmekle yükümlü olanlar

Kurban Bayramı öncesinde, kurban kesmenin farz olup olmadığı yeniden gündeme geldi. 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde, kurban ibadetinin kimlere farz olduğu araştırılmaya başlandı.

Kurban kesmenin farz olup olmadığı ve kurban kesmenin kimlere vacip olduğu Müslüman alemi tarafından merak ediliyor. Kurban kesmek nisap miktarı kadar mala sahip olan her Müslümana farz kabul ediliyor.

KURBAN KESMEK FARZ MI?

Dinimizde akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına ulaşmış, temel ihtiyaçlarını ve borçlarını karşıladıktan sonra nisap miktarı mala sahip olan ve seferi (yolcu) olmayan her Müslüman, kurban kesmekle yükümlüdür.

KURBAN KESMEKLE KİMLER YÜKÜMLÜ?

Mukim olan, akıllı, büluğa ermiş, hür olan Müslümanın, ihtiyaç eşyasından fazla belirlenen nisap miktarı kadar malı veya parası varsa, Kurban bayramında belli günlerde, belli bir hayvanı kurban kesmesi vacip olur. Farz olduğu halde kurban kesmeyen büyük sevaptan mahrum kalır.

Kurban nisabına malik olanın, kurban kesmesi vacip olduğu halde kurban kesilmeyen ev inleyerek, sahibine beddua eder, (Kurban kesmediğin gibi Cenab-ı Allah sana iyilik yapmayı nasip etmesin!) der.

KURBAN NE ZAMAN KESİLMELİ?

Kurban bayramın ilk üç günü kesilebilir. Ancak din alimleri, ibadetin mümkünse bayramın ilk günü sabah namazından sonra ve bayram namazının ardından yerine getirilmesini öneriyor.

KURBAN KESMEYEN GÜNAHA GİRER Mİ?

Kurban kesmeyen kişinin günaha girip girmeyeceği Kurban Bayramı öncesinde gündeme geldi. Kurban kesmekle yükümlü olduğu halde bu ibadeti yerine getirmeyen bir Müslüman, büyük sevaptan mahrum kalır ve dinen sorumlu sayılır. Bazı hadislerde, kurban kesmeyen kişiler hakkında “Cimrilerin en kötüsü, vacip olduğu halde kurban kesmeyendir.” denilmiştir.

KURBAN İBADETİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Kurban, İslam dünyasında Allah’a teslimiyetin ve şükrün ifadesi olarak kabul ediliyor. Kurban kesen kişinin evinde bereket artar, gönlünde huzur hakim olur. Bu ibadet, Allah’a yaklaşma vesilesidir.

GECE KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban, bayramın birinci günü sabah namazı sonrası başlayarak üçüncü günü güneş batıncaya kadar geçen sürede kesilebilir. Cuma namazı kılınmayan küçük yerleşim yerlerinde ve köylerde ise bayram namazından önce kesilmesinin sakıncası yoktur. Gece kurban kesilmesi ise mekruh kabul edilir.