Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler! "Gözyaşı akandan hayvandan uzak durun"

Kocaeli'de 15 Mayıs itibariyle kurban pazarları açıldı. Kurbanlık hayvanların satışı sürerken, hem veteriner yol kontrol istasyonlarında hem de pazarlarda denetimler yapılıyor. Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, bayram öncesi hem satıcılar hem de alıcılara uyarıda bulunarak, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktaları paylaştı.

Kurban Bayramı (6-9 Haziran) yaklaşırken, Türkiye'nin farklı illerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kurban pazarlarında alıcılarla buluşuyor. Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, 15 Mayıs itibariyle kentte kurban pazarlarının açıldığını belirtirken, hayvanların veteriner hekim kontrolünden geçmeden pazara alınmadığını vurguladı.

VETERİNER YOL KONTROL İSTASYONLARI

Bostancı, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen uygulama ile veteriner yol kontrol istasyonları oluşturuldu. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden bölgemize gerçekleştirilen hayvan sevklerinde bu noktalarda hayvanların kontrolü yapılıyor" dedi.

KULAK KÜPESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Bostancı, şu bilgileri verdi:

"Hayvanların mutlaka kulak küpesinin olması gerekiyor. Peki bu neden önemli? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'TarımCebimde' uygulaması var. Bu uygulamada hayvanın kulak küpe numarasını girdiğimizde hayvanın yaşı, doğum tarihi, ırkı, cinsi, geçmişte yapılan tüm aşılarını görebiliyoruz. Büyükbaşlarda 2, küçükbaşlarda 1 yaşından küçük olmayan hayvanları seçmemiz gerekiyor. Hayvanın genel sağlık durumunun iyi olması gerekiyor. Burun akıntısı, salya akıntısı, gözyaşı akıntısı olmaması gerekiyor. Gebe olmamalı, yeni doğum yapmış hayvan olmamalı, aşırı zayıf olmaması gerekiyor. Tüyleri mat ve karışık olmamalı, canlı olmalı. Bakışları düzgün olmalı. Genel durumunda herhangi bir bozukluk olmamalı. Aşırı duyarlı ya da duyarsız olmaması gerekiyor. Uzuvlarında eksiklik olmamalı. Hayvan seçimi konusunda gerekirse bir veteriner hekimden yardım alınmalı."

Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı

"HAYVAN KESİLDİKTEN SONRA BİR SÜRE ASKIDA KALMASI GEREKİYOR"

Bostancı, kurbanlık seçimi kadar, kesim şartlarının da hayvan refahına uygun olması gerektiğini belirterek, "Kurban kesimlerinin veteriner hekim kontrolü yapılan kurban komisyonunun belirlediği yerlerde veya mezbahalarda yapılması gerekiyor. Sokak ve mahalle aralarında gelişigüzel şekilde kurban kesilmemeli. Bu noktada hayvan refahına da dikkat etmemiz lazım. Hayvanın kesildikten sonra askıda bir süre kalıp, yutağının boşaltılması ve iç organlarının uzaklaştırılması gerekiyor. İç organları da kesinlikle çevreye atılmamalı. Derin çukurlara gömülmesi önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

BAKTERİ VE ZEHİRLENME RİSKİ

Kurban etlerinin uzun süre poşette bekletilmesinin doğru olmadığını kaydeden Mehmet Bostancı, "Vatandaşların bu etleri çok uzun sürelerde poşetlerde beklettiklerini görüyoruz. Maalesef bu durum kokuşmaya ve bakteri üremesine sebep olduğu için zehirlenmelere neden olabilir" şeklinde konuştu.

Ayrıca Bostancı, Kocaeli'de şu ana kadar getirilen tüm hayvanların denetlendiğini ve herhangi bir salgın hastalığa rastlanmadığını da sözlerine ekledi.

KİLOGRAM BAŞINA 330 TL

Yozgat'tan Kocaeli'ye kurbanlık hayvan getiren satıcılardan Mehmet Öncü, hayvanlarının doğal yemlerle beslendiğini ve müşterilerinin sabit olduğunu söyledi. Öncü, fiyatların kilogram başına 320-330 TL arasında değiştiğini, hisse fiyatlarının ise 25 bin ile 35 bin TL aralığında olduğunu söyledi.

YOLDA AYRI, SATIŞ NOKTALARINDA AYRI DENETLEME

Sağlıksız hayvanların kurban satış alanlarına alınmadığını dile getiren Öncü, "Sağlıksız hayvan buraya getirilemez. Hayvanlar yolda ayrı, satış alanlarında ayrı denetleniyor. Örneğin biz buraya gelirken Ankara'da denetlendik. Hayvanlar denetlenerek buralara getiriliyor, kurban olmayacak hayvan kamyona bindirilmiyor" ifadelerini kullandı.