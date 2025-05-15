Bir ton 250 kilogramlık kurbanlık: 'Tosun' için istenen para dudak uçuklattı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar satışa çıkmaya başladı. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 'Tosun' isimli boğa, babası Paşa'nın rekorunu geride bıraktı. Bir ton 250 kilogram ağırlığındaki dev boğa, günde 15-20 kilogram yem tüketirken, ayda 60-65 kilo alıyor. memleketinde hayvancılık yapan Yusuf Yücel, Tosun için istediği rakamı açıkladı.

Sivas kent merkezine 81 kilometre uzaklıkta olan Altınyayla ilçesinde besicilik yapan Yusuf Yücel, 4 yıl önce Kurban Bayramı için hazırladığı 1 ton 42 kilogram ağırlığında boğayı damızlık olarak ayırıp, soyunu devam ettirmek istedi. Yücel, Paşa isimli boğanın oğlu Tosun'u büyüterek 1 ton 250 kilogram ağırlığa ulaştırdı.

FİYATI 420 BİN TL

Ağırlığı ile dikkat çeken 34 aylık boğa, fiyatıyla da dikkat çekiyor. Günlük 15-20 kilogram arası yem tüketen Tosun, Kurban Bayramı öncesi 420 bin TL'ye alıcısını bekliyor.

"DAHA GELİŞİR, DİNAMİK BİR HAYVAN"

Fransa'dan 12 yıl önce memleketine gelerek, hayvancılığa başlayan Yusuf Yücel, "Tosun'un babası Paşa'ydı, bir arkadaştan almıştım. Aşağı yukarı 1,5 sene bizde kaldı. Bin 50 kilo ağırlığa çıkarttık. Bu hayvan da ondan kalma. Aşağı yukarı 34 ay oldu, kendi evimizin malı. Şu an 1 ton 250 kiloyu gördü ama daha gelişiyor çünkü dinamik bir hayvan" dedi.

"SİVAS'IN REKORTMENİ"

Tosun'un ayda 60-65 kilo aldığını beliryten Yücel, "Aşağı yukarı 15 ila 20 kilo arası yem yiyor. Bunu satışa çıkardık, 370 bin TL gibi bir rakam gördü. Biz 420 yazdık, 400'e verecektik ama şu an nasip olmadı. Normal kesim fiyatlarına göre arada fazla bir fark yok. Simental olduğu için bunlar güzel kilo alıyor. Bu civarda, İç Anadolu'da yok. 'Bin 500, bin 700, bin 900 kilo var' diyorlar ama görmek lazım, tartmak lazım. İnsanları kandırmaya gerek yok. Bana göre Sivas'ın rekortmeni. Geleceği var, daha kilo alır. Bunu 3 veya 4 ay bekletsek, bin 500 kiloya gelmesi lazım. Şu an güzel yiyor, ayda 60-65 kiloya yakın alıyor" açıklamasını yaptı.