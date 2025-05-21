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Haberler > Ekonomi > Ağırlığı bir ton 500 kilo, adı Fatih! Kurbanlık için araba parası istiyorlar

Ağırlığı bir ton 500 kilo, adı Fatih! Kurbanlık için araba parası istiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı öncesinde büyükbaşlar alıcılarını beklerken Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde satılan bir kurbanlık gündem oldu. "Fatih" ismi koyulan ve 1 ton 500 kilogram ağırlığında olan boğa, 450 bin liraya satışa çıkarıldı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın (56) 3 yaşındaki simental cinsi boğası 1 ton 500 kilogramlık ağırlığa ulaştı.

Ağırlığı bir ton 500 kilo, adı Fatih! Kurbanlık için araba parası istiyorlar - 1. Resim

FİYATI YARIM MİLYON

Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 500 kilogram ağırlığındaki boğayı 450 bin liradan satışa çıkardı. Fiyatı yarım milyonu bulan dev boğa, alıcısını beklemeye başladı.

Ağırlığı bir ton 500 kilo, adı Fatih! Kurbanlık için araba parası istiyorlar - 2. Resim

"MAŞALLAH BAYAĞI BÜYÜDÜ"

Çanakkale'de 40 yıla yakındır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş şunları söyledi:

"Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. Baba mesleği. İşimi de severek yapıyorum. Bu yıl kurbanlıklarımıza biraz daha fazla özendik. Bu kurbanlıklarımızın içerisinden bir tanesi ismini 'Fatih' koyduk. Maşallah bayağı büyüdü. Tahminimiz 1.5-1.6 ton civarında gelir. Satışa sunduk. Bütün kurbanlıklarımızı satmaya başladık. Yerli kırma hayvanlarımız. Hayvanlarımıza buğday, arpa, mısır, saman, yonca ve fabrika yemi veriyoruz"

Ağırlığı bir ton 500 kilo, adı Fatih! Kurbanlık için araba parası istiyorlar - 3. Resim

Her bütçeye uygun büyükbaş hayvan bulundurduğunu ifade eden Yavaş, "Her bütçeye uygun büyükbaş hayvanımız var. Yalnız sürümüz içerisinde en büyük hayvanımız olan Fatih'i 450 bin TL'ye satışa sunduk" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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