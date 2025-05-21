Kurbanlık fiyatları ne kadar? Pazarlarda yoğunluk devam ediyor

Bayrama gün gün yaklaşırken kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanırken büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların da fiyatları belli oldu.

2025 kurbanlık fiyatları, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Her yıl maliyetlere göre belirlenen kurbanlık fiyatları illere göre de farklılık gösteriyor.

2025 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramına sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. 2025 yılında kurbanlık fiyatları ise yem maliyeti ve enflasyona bağlı olarak artış gösterdi.

Geçen yıl İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde büyükbaş kurbanlıklar 80 bin ile 160 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 7 bin ile 18 bin TL aralığında müşteri buluyordu.

2025 yılında kurbanlık fiyatlarında yüzde 20-30 aralığında artış gözlemlendi. Kurbanlıkların bu yıl küçükbaşta 10-25 bin TL büyükbaşlarda ise 90-250 bin TL arasında olması tahmin ediliyor.

KURBAN KESİM ÜCRETİ NE KADAR?

Kurbanlık hayvanların yanı sıra kurban kesim ücretleri de merak ediliyor. 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlendi.

İL İL KURBAN FİYATLARI

Kurban fiyatları, yem maliyeti ve enflasyon ile birlikte illere göre de farklılık gösteriyor. Tahmini il il kurbanlık fiyatları şu şekildedir:

​​İstanbul

Büyükbaş: 90.000-250.000 TL

Küçükbaş:10.000-25.000 TL

Ankara

Büyükbaş: 90.000-250.000 TL

Küçükbaş:8.000-20.000 TL

İzmir

Büyükbaş: 80.000-250.000 TL

Küçükbaş: 10.000-20.000TL

Bursa

Büyükbaş: 80.000-220.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL

Adana

Büyükbaş: 80.000-150.000 TL

Küçükbaş: 9.000-18.000 TL

Antalya

Büyükbaş: 75.000-180.000 TL

Küçükbaş: 12.000-22.000 TL

Konya

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL

Küçükbaş: 8.000-17.000 TL

Gaziantep

Büyükbaş: 75.000-170.000 TL

Küçükbaş: 10.000-20.000 TL

Şanlıurfa

Büyükbaş: 100.000-160.000 TL

Küçükbaş: 10.000-17.000 TL

İzmit

Büyükbaş: 120.000-250.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL

Diyarbakır

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL

Küçükbaş:10.000-15.000 TL