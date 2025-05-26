Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 26 Mayıs 2025 Pazartesi Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gündeme göre şekil alacak toplantıda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı almasından uluslarası ilişkilere, ekonomiden bayrama kadar birçok başlıkların masaya yatırılması bekleniyor.

Kabine Toplantıları genel olarak iki haftada bir gerçekleşir ve kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Son olarak 12 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen toplantıdan sonra bir sonraki pazartesi günü beklenmeye başladı.

Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, gündeminde neler var? İşte tüm ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde son olarak 12 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Genellikle 2 haftada bir yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı 26 Mayıs tarihinde yani bugün gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Toplantı tarihi Cumhurbaşkanlığı günlük programında yer aldığı takdirde netleşecektir.

26 MAYIS 2025 PAZARTESİ BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Kabine Toplantısı gündeminde Terörsüz Türkiye, uluslararası ilişkiler, dünya gündemi gibi konu başlıklarının yer alması bekleniyor.

Ayrıca toplantıda bu konuların yanı sıra beklenen Kurban Bayramı ile ilgili düzenlemelerin de yer alacağı tahmin ediliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasının gündemde. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamasının ardından net karar Kabine Toplantısı ile bekleniyordu. Ancak toplantı öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından şu açıklamalara yer verdi:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."