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Trump ve Fed Başkanı Powell'dan kritik görüşme! Gündem ABD'de enflasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump ve Fed Başkanı Powell&#039;dan kritik görüşme! Gündem ABD&#039;de enflasyon
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell ve ABD Başkanı Trump bir araya geldi. İkili; ekonomik gelişmeleri, büyüme, istihdam ve enflasyon konularını görüştü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek ekonomik gelişmeleri, büyüme, istihdam ve enflasyon konularını görüştü.

Fed'den yapılan açıklamada, Powell’ın para politikası beklentilerine dair bir değerlendirmede bulunmadığı, ancak politikanın seyrinin tamamen gelen ekonomik verilere ve bu verilerin görünüm üzerindeki etkisine bağlı olacağını vurguladığı belirtildi.

Trump ve Fed Başkanı Powell'dan kritik görüşme! Gündem ABD'de enflasyon - 1. Resim

TRUMP'IN FED'E YÖNELİK BASKILARI

Açıklamada, Powell’ın ve Federal Açık Piyasa Komitesi’ndeki (FOMC) meslektaşlarının, yasal olarak zorunlu olduğu şekilde para politikasını maksimum istihdam ve fiyat istikrarını destekleyecek şekilde belirleyeceklerini ve bu kararları dikkatli, objektif ve siyasi etkilerden bağımsız analizlere dayandıracaklarını ifade ettiği aktarıldı.

Trump, Avrupa merkez bankalarının faiz indirimi hamlelerini örnek göstererek Fed’in de faizleri düşürmesini defalarca talep etmiş, gecikmenin ABD ekonomisini durma noktasına getirebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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