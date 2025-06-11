Trump bombayı patlattı: Çin ile anlaşma tamam!

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı sert ve net açıklamayla çerçeve anlaşmanın sonuçlandığını duyurdu. Trump, "Çin ile anlaşmanız tamamlandı, Xi ve benim nihai onayımıza tabidir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’le yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, “Çin ile anlaşmanız tamamlandı. Nadir topraklar ve mıknatıslar derhal teslim edilecek” dedi. Trump ayrıca, ABD'nin %55 oranında tarife uygulayacağını, Çin'in ise %10’la sınırlı kalacağını duyurarak, “ilişkiler mükemmel” ifadelerinikullandı.

"TÜM MIKNATISLAR VE NADİR TOPRAKLAR ÖNDEN GELECEK"

Trump, açıklamasında Çin’in nadir topraklar ve mıknatısları “up front” yani önceden teslim edeceğini belirterek, ABD tarafının da üzerinde anlaşılan şartlara sadık kalacağını söyledi. Anlaşmaya göre ABD, Çinli öğrencilerin Amerikan üniversitelerinde eğitim almasına izin verecek.

Xİ İLE SON ONAY BEKLENİYOR

Anlaşma, Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in nihai onayına sunulacak.

TARİFE DENGESİ: %55'E KARŞI %10

Trump, anlaşmanın ABD açısından “tarihi bir kazanım” olduğunu savunarak, "ABD %55 oranında gümrük tarifesi alacak, Çin ise %10. İlişkiler mükemmel!" ifadesini kullandı.

Anlaşmaya rağmen küresel piyasalar temkinli. Elektrikli araçlar ve savaş teknolojileri gibi sektörlerde kilit rol oynayan nadir toprak mıknatısları, hala Çin’in stratejik kontrolü altında. Shenzhen merkezli JL Mag Rare-Earth Company, ABD ve Avrupa’ya ihracat izni aldığını duyurdu.

Ancak uzmanlara göre, Çin'in ihracat lisans süreci karmaşık ve belirsizlik hala yüksek. Özellikle Amerikan çip üreticilerinin ve otomobil devlerinin Çin’e bağımlılığı, gelecekteki krizler için tetikte kalınmasını gerektiriyor.

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