Ticaret savaşında kritik viraj! ABD-Çin nadir toprak anlaşmasına vardı, küresel piyasa diken üstünde

ABD ile Çin arasında uzun süredir süren ticaret savaşında önemli bir gelişme yaşandı. Londra’da iki gün süren yoğun görüşmelerin ardından, taraflar nadir toprak elementleri ve mıknatıs ihracatı üzerindeki kısıtlamaların karşılıklı olarak hafifletilmesi konusunda çerçeve bir anlaşmaya vardı. Ancak anlaşmanın detayları hâlâ belirsizliğini koruyor.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Londra’da yapılan görüşmelerin ardından, Çin’in nadir toprak mineralleri ihracatını açmayı kabul ettiğini, karşılığında ise ABD’nin bazı yüksek teknoloji ürünlerine uyguladığı ihracat kısıtlamalarını hafifleteceğini söyledi.

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Lutnick, bu uzlaşmanın “Cenevre’deki ticari ateşkese can verdiğini” ifade etti.

TRUMP VE Xİ GÖRÜŞMESİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, varılan çerçevenin ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından gözden geçirileceğini duyurdu.

Anlaşmanın kalıcı hale gelmesi için 10 Ağustos 2025’e kadar yeni bir üst düzey mutabakat sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde karşılıklı gümrük tarifeleri fırlayacak: ABD’de %145’e, Çin’de ise %125’e kadar çıkabilir.

PİYASALAR TEMKİNLİ, TEDARİK ZİNCİRLERİ ALARMDA

Anlaşmaya rağmen küresel piyasalar temkinli. Elektrikli araçlar ve savaş teknolojileri gibi sektörlerde kilit rol oynayan nadir toprak mıknatısları, hâlâ Çin’in stratejik kontrolü altında. Shenzhen merkezli JL Mag Rare-Earth Company, ABD ve Avrupa’ya ihracat izni aldığını duyurdu.

Ancak uzmanlara göre, Çin'in ihracat lisans süreci karmaşık ve belirsizlik hala yüksek. Özellikle Amerikan çip üreticilerinin ve otomobil devlerinin Çin’e bağımlılığı, gelecekteki krizler için tetikte kalınmasını gerektiriyor.

DÜNYA BANKASI UYARDI: KÜRESEL BÜYÜME YAVAŞLIYOR

Ticaret savaşının gölgesinde Dünya Bankası, 2025 küresel büyüme tahminini %2,3’e çekti.