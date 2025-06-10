ABD ve Çin arasında ticaret görüşmeleri yeniden başlıyor: Gümrük savaşları masada

Küresel ekonomik dengeyi etkileyen ticaret anlaşmazlıkları çerçevesinde ABD ile Çin, Londra’da üst düzey temaslarda bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin ve ABD'li temsilcilerinin Salı sabahı erken saatlerde yeniden masaya oturduğu duyuruldu.

Bakanlık sözcüsü, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı değerlendirmede, "Görüşmelerin bu sabah erken saatlerde yeniden başladığını teyit ediyoruz" ifadesini kullandı.

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LONDRA ZİRVESİNDE PERDE ARKASI

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen ve yoğun güvenlik önlemleri altında sürdürülen görüşmelere dair detaylar paylaşılmadı. Ancak görüşmelerde gümrük tarifelerinin karşılıklı olarak hafifletilmesini amaçlanmakta.

ABD basını geçmişte teknoloji, ihracat kotaları ve fikri mülkiyet hakları gibi başlıklarda zaman zaman tıkanma noktasına gelen müzakerelerin bu kez daha yapıcı bir zeminde ilerlediği yazdı. Ancak taraflardan herhangi bir nihai mutabakata varıldığına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

TRUMP DUYURMUŞTU

Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in Londra'da Çin temsilcileri ile ticaret anlaşmasına ilişkin bir toplantı gerçekleştireceklerini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Toplantı çok iyi geçecek" ifadelerini kullanmıştı.