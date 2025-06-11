Araç sahiplerine çifte şok! Benzin ve motorine ikili zam geliyor, işte akaryakıtta son fiyatlar

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına yapılacak çifte zamla şoka girecek. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre benzin ve motorine üst üste zam gelecek. İşte akaryakıtta son fiyatlar...

Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve dolar kurundaki yaşanan değişimlerle dalgalanmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının son 7 haftanın zirvesine çıkmasının ardından milyonlarca araç sahibi, 'Benzine zam yapılacak mı?' ve 'Motorinde fiyat artışına gidilecek mi?' gibi soruların cevabını aramaya başladı.

İşte akaryakıt piyasasında son gelişmeler....

AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Araç sahiplerinin merak ettiği soruya cevap veren sektör kaynakları benzin ve motorin için son hesaplamaları açıkladı.

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HEM BENZİN HEM MOTORİN... ÇİFTE ZAM KAPIDA

Petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle hem benzine hem de motorine zam yapılacağı öğrenildi.

BENZİNE 2 TL'YE YAKIN ZAM

Benzin fiyatlarına 14 Mayıs'ta yapılan 1 lira 83 TL'lik zammın ardından yarın geceden itibaren bir zam daha yapılacak.

13 Haziran günü saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1 lira 75 kuruş zam uygulanacak.

Zam sonrasında benzinin litresi İstanbul'da 48.67 TL'ye, Ankara'da 49.36 TL'ye ve İzmir'de 49.69 TL'ye yükselecek.

MOTORİNDE NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Artış beklenen bir diğer akaryakıt kalemi motorinde ise 1 TL'lik artış beklentisi hakim.Cumartesi gününden itibaren yapılacak artış için rakam henüz netleşmiş değil.

11-12 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

11-12 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46.92 TL/LT

Motorin: 46.23 TL/LT

LPG: 25.09 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47.61 TL

Motorin: 48.10 TL

LPG: 24,99 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47,94 TL

Motorin: 47,43 TL

LPG: 24,94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişimler doğrultusunda rafineriler tarafından belirleniyor.

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerinin belirlediği liste fiyatlarına bağlı olarak, şehirler ve ilçelerde küçük çaplı farklılık gösterebiliyor.