Araç sahiplerine bayram müjdesi! Akaryakıta ilk indirim geldi, ikincisi yolda

Araç sahiplerine bayram öncesi güzel haberler peş peşe geldi. Bugün itibarıyla otogaza 1 lira 7 kuruş indirim gelirken, yarından itibaren de motorinin litre fiyatında düşüş olacak. İşte detaylar...

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 64 dolar civarında seyrederken, dolar ise 39,30 lira seviyelerinde bulunuyor.

OTOGAZA İNDİRİM GELDİ

Bayram öncesi araç sahipleri için güzel haberler peş peşe geldi. Bugün itibarıyla otogazın fiyatı 1 lira 7 kuruş ucuzladı. Böylece otogazın litresi 24-25 lira bandına geriledi.

BİR İNDİRİM DE MOTORİNE

Otogazın ardından yarın da (6 Haziran) motorine 1 lira indirim bekleniyor. Güncellemenin ardından motorinin litresi 45-46 lira seviyelerine inecek.

5 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 46.90 TL

İstanbul (Anadolu): 46.75 TL

Ankara: 47.58 TL

İzmir: 47.91 TL

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 46.20 TL

İstanbul (Anadolu): 46.08 TL

Ankara: 47.08 TL

İzmir: 47.40 TL

OTOGAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 25.09 TL

İstanbul (Anadolu): 24.49 TL

Ankara: 24.99 TL

İzmir: 24.94 TL