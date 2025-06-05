Gram altın son 1 ayın zirvesinde! ‘Ateşkes’ umutları zayıfladı…

Altın fiyatlarında son dakika! 5 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.260 TL ve ons altın 3.370 dolardan güne başlıyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes umutlarının zayıflaması, ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler ve Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i “müzakere edilmesi zor biri” olarak tanımlaması piyasada güvenli liman talebini artırdı. Gram altın gün içinde en yüksek 4.278 seviyesini test ederek, son 1 ayın zirvesini de gördü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın 3.370 dolardan yeni güne başlarken, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerle fiyatlar son 4 haftanın zirvesine yakın kazanımlarını koruyor.

İçeride ise spot piyasada 5 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.260 TL’den güne başlıyor. Gram altın gün içinde en yüksek 4.278 seviyesini de test ederek, son 1 ayın zirvesini gördü.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.225-4.285 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Sabah saatlerinde çeyrek altın 6.990 TL’den satılıyor.

ATEŞKES UMUDU ZAYIFLIYOR

Jeopolitik riskler cephesinde yaşanan son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin ardından “Moskova yönetiminin, Ukrayna’nın son drone saldırısına cevap vereceğini” açıklayarak, son görüşmenin “hemen barışa yol açabilecek bir temas olmadığını” duyurdu.

Öte yandan Putin de Ukrayna’nın tren yollarını hedef alan saldırılarını “terör eylemi” olarak niteledi ve “Böyle saldırıların ardından ateşkes mümkün mü, emin değilim” açıklamasında bulundu. Gelen açıklamalar ateşkes umutlarını zayıflattı ve küresel piyasalarda “güvenli liman” talebinin artmasını beraberinde getirdi.

TARİFELERE MİSİLLLEME

Tarifeler tarafında ise ABD’nin çelik ve alüminyuma uygulanan vergileri iki katına çıkarmasının ardından Kanada’nın misilleme yapması bekleniyor.

Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i “müzakere edilmesi zor biri” olarak tanımlaması da iki ülke arasında artan gerginliklere ilişkin endişeleri devam ettirdi.

ABD’DEN ZAYIF VERİLER

ABD’den gelen son ekonomik veriler de ülke ekonomisine dair belirsizliklerin artmasına sebep oldu. ADP Özel Sektör İstihdamı mayısta sadece 37 bin kişilik artışa işaret etti ve Mart 2023’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. ABD’de Hizmet Sektörü PMI verisi de mayısta beklenti altında kaldı ve 49,9’a geriledi. Böylece endeks, yaklaşık son bir yılda ilk defa “daralma” bölgesine geçti. Bu veriler de FED’den bu yıl en az iki faiz indirimi beklentilerini artırarak, altın fiyatlarını destekledi.

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ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, özel sektör istihdam verisinin zayıf gelmesinin ardından yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin daha fazla önem kazandığını belirterek, “Kısa vadede 3.345 dolar destek ve 3.390 dolar direnç olarak takip edilebilir. Tarım dışı istihdam da zayıf gelirse altın fiyatları ivmelenebilir” diye konuşuyor.