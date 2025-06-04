Altın fiyatlarında istihdam dopingi! BİST 100’de büyük coşku

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün de %2,13 yükselerek 9.475’ten kapandı. İki günlük yükseliş %5,20 oldu. Dün geride kalan sınai sektör hisseleri, bugün yükselişe geçti. Faiz indirimi beklentisinin artması borsaya katalizör olurken; analistler, 9.450 üzerinde kalıcılık halinde yükselişin sürebileceğini aktarıyor. Bu arada ABD özel sektör istihdamının zayıf gelmesinin ardından ons altın %0,70 primle 3.375 dolara çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Piyasalarda mayıs ayı enflasyonunun beklentilerden daha düşük gelmesinin ardından başlayan pozitif hava, bugün de devam ediyor. Dünkü işlemlerde %2,98 prim yapan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bugün de %2,13 yükselerek 9.475 puandan kapanış yaptı.

Dünkü işlemlerde sert yükselen Bankacılık Endeksi bugün %1 civarında prim yaparken; Sınai Endeksin %2’nin üzerinde yükselmesi dikkat çekti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ…

Analistler, TCMB’nin haziran ve temmuz toplantılarında parasal gevşeme adımlarını atma ihtimalinin oldukça yükseldiğini belirterek, borsanın da buradan destek bulduğunu belirtiyor. BİST 100 için ilk direnç olarak öne çıkan 9.450 seviyesinin aşılmasının pozitif olduğunu aktaran analistler, bu seviye üzerinde kalıcılık halinde, ilk etapta 9.650 seviyesine varabilecek yükselişlerin söz konusu olabileceğini ifade ediyor.

FİTCH’TEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Günün önemli gelişmelerine bakıldığında; Fitch tarafından yayımlanan Türkiye raporunda, bankacılık sektörü için görünüm "nötr" olarak açıklandı. Merkez Bankasının para politikasını sıkılaştırması nedeniyle Türk bankalarının daha yüksek maliyetle ve daha yavaş net faiz marjı toparlanmasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Buna karşılık faiz oranlarında indirimlerin yeniden başlaması ile birlikte net faiz marjlarının da 2025'in ilerleyen dönemlerinde iyileşmeye başlayacağı öngörüldü.

Değerlendirmede “Temel senaryomuza göre, Türkiye'de temel politika faiz oranı 2025 sonu itibarıyla %33'e düşecek ve bu da net faiz marjlarının toparlanmasını sağlayacak” denildi.

OTOMOTİV İHRACATI ARTIYOR

Otomotiv endüstrisinden ise pozitif sinyaller geliyor. OİB verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisi mayısta, %23 artışla yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Ocak-mayıs dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre %10 artarak 16 milyar 581 milyon dolar oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA GELİŞMELER

Küresel piyasalara bakıldığında, ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. İngiltere, bu tarifelerinden muaf tutuldu.

Bu arada Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee, ABD'nin, tarifeler sebebiyle daha yüksek enflasyona maruz kalabileceğini, bunun sebep olabileceği bir yavaşlamanın ise daha uzun süre alabileceğini aktardı. FED Guvernörü Lisa Cook da faiz artışı hamlesinin para politikasının bir parçası olduğunu ve bunun göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

İlgili Haber Altının kilogram fiyatı 4 milyon 220 bin liraya yükseldi

ALTINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Haftanın önemli verilerinden ABD özel sektör istihdamı da bugün açıklandı. Mayısta 110 bin artış beklentisin karşılık, 37 bin artış gerçekleşti. Bu veri istihdam piyasasında zayıflığa işaret ederek “daha güvercin FED” beklentilerini öne çıkardı. Veriden destek bulan ons altın %0,70 primle 3.375 dolara yöneldi. Spot piyasada gram altın da 4.250 TL’ye yükseldi.

Zayıf gelen özel sektör istihdamının ardından Trump, FED’e tekrar faiz indirimi çağrısında bulundu. Piyasalar, haftanın geri kalan döneminde cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini bekleyişe geçti.