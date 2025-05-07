Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Fitch Ratings'in panelinde Türkiye vurgusu! TCMB'nin faiz artırımı için tahmin

Fitch Ratings'in panelinde Türkiye vurgusu! TCMB'nin faiz artırımı için tahmin

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fitch Ratings&#039;in panelinde Türkiye vurgusu! TCMB&#039;nin faiz artırımı için tahmin
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in düzenlediği panelde Türkiye ve bankacılık sektörü ele alındı. Türkiye, kredi noktasında uzun süredir güçlü yanlara sahip olduğu ve bu güçlü yanların da düşük kamu borcu seviyesine yansımış durumda olduğu ifade edildi. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinde ilave artış yapmasının beklenilmediği vurgulandı.

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Türkiye'nin kredi noktasında uzun süredir güçlü yanlara sahip olduğunu belirterek, "Bu güçlü yanlar da düşük kamu borcu seviyesine yansımış durumda. Dış finansmana sürekli erişim, artan belirsizlik veya mali stres dönemlerinde bile çok önemlidir. (Türkiye) Dirençli ve iyi yönetilen bankacılık sektörünün yanı sıra benzer ülkelere göre yüksek kişi başına GSYH'ye sahip." dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in düzenlediği çevrim içi panelde, Türkiye ve bankacılık sektörü ele alındı.

Fitch Ratings'in panelinde Türkiye vurgusu! TCMB'nin faiz artırımı için tahmin - 1. Resim

TCMB FAİZ ARTTIRACAK MI?

Morales, buradaki konuşmasında, mevcut durumda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinde ilave artış yapmasını beklemediklerini söyledi.

Yıl sonunda para politikasında yumuşama beklediklerini dile getiren Morales, "Yıl sonu politika faiz oranı tahminimiz yüzde 33 ve gelecek yıl içinse yüzde 24 seviyesinde." diye konuştu.

TCMB'nin para politikasıyla ilgili yeterli alana sahip olduğu görüşünü ifade eden Morales, bu alanın gerektiğinde para politikasının sıkılaştırılmasında kullanılabileceğini belirtti.

Fitch Ratings'in panelinde Türkiye vurgusu! TCMB'nin faiz artırımı için tahmin - 2. Resim

TÜRKİYE'NİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE ÖVGÜ

Türkiye'nin kredi noktasında uzun süredir güçlü yanlara sahip olduğunu vurgulayan Morales, "Bu güçlü yanlar da düşük kamu borcu seviyesine yansımış durumda. Dış finansmana sürekli erişim, artan belirsizlik veya mali stres dönemlerinde bile çok önemlidir. (Türkiye) Dirençli ve iyi yönetilen bankacılık sektörünün yanı sıra benzer ülkelere göre yüksek kişi başına GSYH'ye sahip." dedi.

Fitch Ratings'in panelinde Türkiye vurgusu! TCMB'nin faiz artırımı için tahmin - 3. Resim

DOLARİZASYON RİSKİ AZALIYOR 

Morales, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları bakiyelerindeki düşüşün dövizle ilgili bazı riskleri azalttığına işaret ederek, "Vurguladığımız bir diğer olumlu unsur da finans sektöründeki dolarizasyonun azaltılmasındaki ilerlemedir. Son birkaç aydır dolarizasyonda bir artış görmemize rağmen hala dolarizasyonun azaltılmasında ilerleme sağlanmaya devam ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cari işlemler açığında da olumlu ilerleme sağlandığını söyleyen Morales, "Geçmiş dönemlere kıyasla cari açığın elbette önemli ölçüde azaldığına inanıyoruz. Son veriler yıllık bazda 13 milyar dolara yaklaştığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Morales, rezervlerin iyileştirilmesi, döviz kuru üzerindeki baskının azaltılması ve düşük enflasyonun sağlanması gibi konuların, Türkiye'nin kredi notunun olası yükselişi için dikkate aldıkları konular arasında bulunduğunu söyledi.

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç da Türk bankalarında kredi büyümesinin güçlü seyretmeye devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Benzine indirim var mı? Motorine indirim sonrası akaryakıt fiyatları gündeme geldiAntalya'da sır gibi olay! İş görüşmesi için gitmişti, cansız bedeni bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İnternette gördü! Ayda 0,5 gram üretiyor... Hepsi özel kapta, litresi 10 milyon dolar - EkonomiHepsi özel kapta, litresi 10 milyon dolarParasını yatıran zengin oldu! İşte son 1 yılın en çok kazandıran yatırım aracı - Ekonomiİşte son 1 yılın en çok kazandıran yatırım aracı3 kentte kuraklık alarmı! 10 gün içinde yağmur yağmazsa çiftçi iflas edecek - Ekonomi10 gün içinde yağmur yağmazsa çiftçi iflas edecekAvrupa kapımıza dizildi! Düzce'den gönderiliyor, ilk dört ayda 11 bin tonu geçti... - EkonomiDüzce'den gönderiliyor, ilk dört ayda 11 bin tonu geçti...Kafe, restoran ve marketlerde yeni dönem! Artık zorunlu oldu - EkonomiKafe, restoran ve marketlerde yeni dönem!8 milyar 100 milyon TL! Türkiye'nin ünlü mobilya markası satıldı  - EkonomiTürkiye'nin ünlü mobilya markası satıldı 
Sonraki Haber Yükleniyor...