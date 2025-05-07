Fitch Ratings'in panelinde Türkiye vurgusu! TCMB'nin faiz artırımı için tahmin

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in düzenlediği panelde Türkiye ve bankacılık sektörü ele alındı. Türkiye, kredi noktasında uzun süredir güçlü yanlara sahip olduğu ve bu güçlü yanların da düşük kamu borcu seviyesine yansımış durumda olduğu ifade edildi. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinde ilave artış yapmasının beklenilmediği vurgulandı.

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Türkiye'nin kredi noktasında uzun süredir güçlü yanlara sahip olduğunu belirterek, "Bu güçlü yanlar da düşük kamu borcu seviyesine yansımış durumda. Dış finansmana sürekli erişim, artan belirsizlik veya mali stres dönemlerinde bile çok önemlidir. (Türkiye) Dirençli ve iyi yönetilen bankacılık sektörünün yanı sıra benzer ülkelere göre yüksek kişi başına GSYH'ye sahip." dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in düzenlediği çevrim içi panelde, Türkiye ve bankacılık sektörü ele alındı.

TCMB FAİZ ARTTIRACAK MI?

Morales, buradaki konuşmasında, mevcut durumda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinde ilave artış yapmasını beklemediklerini söyledi.

Yıl sonunda para politikasında yumuşama beklediklerini dile getiren Morales, "Yıl sonu politika faiz oranı tahminimiz yüzde 33 ve gelecek yıl içinse yüzde 24 seviyesinde." diye konuştu.

TCMB'nin para politikasıyla ilgili yeterli alana sahip olduğu görüşünü ifade eden Morales, bu alanın gerektiğinde para politikasının sıkılaştırılmasında kullanılabileceğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE ÖVGÜ

Türkiye'nin kredi noktasında uzun süredir güçlü yanlara sahip olduğunu vurgulayan Morales, "Bu güçlü yanlar da düşük kamu borcu seviyesine yansımış durumda. Dış finansmana sürekli erişim, artan belirsizlik veya mali stres dönemlerinde bile çok önemlidir. (Türkiye) Dirençli ve iyi yönetilen bankacılık sektörünün yanı sıra benzer ülkelere göre yüksek kişi başına GSYH'ye sahip." dedi.

DOLARİZASYON RİSKİ AZALIYOR

Morales, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları bakiyelerindeki düşüşün dövizle ilgili bazı riskleri azalttığına işaret ederek, "Vurguladığımız bir diğer olumlu unsur da finans sektöründeki dolarizasyonun azaltılmasındaki ilerlemedir. Son birkaç aydır dolarizasyonda bir artış görmemize rağmen hala dolarizasyonun azaltılmasında ilerleme sağlanmaya devam ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cari işlemler açığında da olumlu ilerleme sağlandığını söyleyen Morales, "Geçmiş dönemlere kıyasla cari açığın elbette önemli ölçüde azaldığına inanıyoruz. Son veriler yıllık bazda 13 milyar dolara yaklaştığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Morales, rezervlerin iyileştirilmesi, döviz kuru üzerindeki baskının azaltılması ve düşük enflasyonun sağlanması gibi konuların, Türkiye'nin kredi notunun olası yükselişi için dikkate aldıkları konular arasında bulunduğunu söyledi.

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç da Türk bankalarında kredi büyümesinin güçlü seyretmeye devam ettiğini dile getirdi.