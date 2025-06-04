Gözler Merkez Bankası'nda! ABD'li Morgan Stanley'den dikkat çeken faiz tahmini

Mayıs ayında enflasyonda yaşanan düşüş sonrası gözler Faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın faiz indirimine ne zaman başlayacağı merak edilirken, ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den dikkat çeken bir tahmin geldi. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE mayısta yüzde 1,53 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,41 oldu. Enflasyon rakamlarının ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

19 HAZİRAN'DA FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

19 Haziran'da Merkez'in faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak edilirken, ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den bir tahmin geldi. Dev banka, 19 Haziran'da faiz indirimi beklemediğini belirtti.

Ekonomist Hande Küçük tarafından kaleme alınan raporda enflasyon görünümündeki iyileşmeye rağmen TCMB'nin faiz indirimleri konusunda yavaş adım atacağı öngörülerek "Enflasyon trendindeki düşüş ve ekonomik aktivitedeki yavaşlama, dezenflasyon sürecinin devam edeceğine dair beklentimizi destekliyor" ifadesine yer verildi.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Faiz indirimi için temmuzu işaret eden Morgan Stanley'in raporunda "Enflasyon risklerinin dengesi göz önüne alındığında, Haziran ayında kesin bir faiz indirimi beklemiyoruz. Ancak bugünkü enflasyon rakamları göz önüne alındığında likidite koşullarında bir miktar gevşeme görmemiz muhtemel" ifadeleri yer aldı.

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ

Morgan Stanley, Temmuz ayında politika faizinin 250 baz puan indirimle yüzde 43,5'e çekileceğini öngörürken Aralık ayında enflasyonun yüzde 29, politika faizinin de yüzde 36 olacağı tahminini paylaştı.