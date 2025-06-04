Piyasalar Bitcoin’de bunu da gördü! Rusya’nın en büyük bankası… 

Bitcoin’de son dakika! BTC’ye dünyada kurumsal talep artarken, Rusya’da önemli bir gelişme yaşandı. Ülkenin en büyük bankası Sber, BTC endeksli tahvil çıkardı. Söz konusu tahvil, dolar/ruble kuru ve Bitcoin fiyatındaki değişimlere göre gelir elde edebilme imkânı sağlıyor. Bu arada 4 Haziran 2025 BTC fiyatı 105 bin 700 dolara yakın seyrini sürdürürken, piyasanın net yön bulabilmesi için ABD’den gelecek istihdam verileri bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Sevisi- Kripto para birimi Bitcoin, hafta ortası işlemlerde 105 bin 700 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Son bir haftalık süreçte en düşük 103 bin 100 doları test eden BTC, gelen tepki alımlarıyla birlikte tekrar 105 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Analistler, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD istihdam verilerinin piyasanın yönü hakkında daha net sinyal verebileceğini belirterek, BTC için kısa vadede 106 bin 800 doların kritik direnç olduğunu, bu seviyenin aşılması halinde alımların hızlanabileceğini aktarıyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Bu arada haftanın ilk işlem gününde ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla BTC’de 267,5 milyon dolarlık para çıkışı yaşanmıştı. Dünkü işlemlerde ise 317,1 milyon dolarlık bir para girişi dikkat çekti. Böylece haftanın ilk iki günü dikkate alındığında para girişi nette pozitife döndü.

KURUMSAL İLGİ ARTIYOR

BTC’de kurumsal alımlar da artarak devam ediyor. Son gelen haberlere göre;

-Fransa merkezli teknoloji şirketi The Blockchain Group, toplam Bitcoin varlığını 1.471 adede çıkardı. Şirket son olarak bu hafta 624 adet BTC alıı yaptığını açıkladı. Şirketin BTC başına ortalama maliyeti 102 bin 300 doları buldu.

-İspanyol kahve zinciri Vanadi; Bitcoin’e 1,1 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

-Hong Kong merkezli Reitar Logtech Holdings Limited; 1,5 milyar dolarlık BTC almayı hedefliyor.

-Norveç Blok Borsası, Bitcoin’i hazine varlığı olarak benimsedi ve haziran sonuna kadar 10 BTC alımı öngörüyor.

-BTC’nin en büyük kurumsal yatırımcısı Strategy, 250 milyon dolarlık yeni alıma hazırlanıyor.

BİTCOİN ENDEKSLİ TAHVİL

Bitcoin ile ilgili önemli bir gelişme de Rusya’da yaşandı. Ülkede, Bitcoin fiyatına endeksli tahvil ürünü piyasaya sürüldü. Rusya’nın en büyük bankası Sber tarafından hayata geçirilen BTC endeksli tahvil; nitelikli yatırımcılara sunuldu.

Söz konusu tahvil, dolar/ruble kuru ve Bitcoin fiyatındaki değişimlere göre gelir elde edebilme imkânı sağlıyor. Tüm işlemlerin Ruble cinsinden gerçekleştirildiği tahvil, yatırımcıların kripto cüzdanlara ya da borsalara ihtiyaç duymadan, işlem yapabilme kolaylığı da getirdi.