Faiz indirimi beklenirken, kredi çekeceklere 3 kritik uyarı! Konut, taşıt ve ihtiyaçta en düşük oranlar…

Mayıs ayı enflasyonun düşük gelmesinin ardından faiz indirimi beklentileri arttı, kredi çekecek tüketiciler heyecanlandı! Bankacılar 3 uyarıda bulunuyor: Mevcut şartlarda faizde zirve görüldü, düşüş başlayabilir. Acil ihtiyaçlar haricinde beklemeye geçin. Yüksek oranlardan çekilecek kredide vadeyi ve miktarı düşük tutun. Bu arada bugün itibarıyla konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar ve geri ödeme tabloları da haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Mayıs ayı enflasyonun %1,53 ile tahminlerin oldukça altında kalmasının ardından, piyasalarda faiz indirimi beklentileri de artmaya başladı. TCMB’nin gelecek dönemde ilk toplantıları 19 Haziran ve 24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Son durumda politika faiz oranı %46 ve faiz koridorunun üst bandı %49 seviyesinde bulunuyor.

TCMB, haftalardır piyasa fonlamasını ağırlıklı olarak koridorun üst bandı olan %49 seviyesinden gerçekleştiriyor. Böylece ortalama fonlama faizi de %48-49 seviyelerine yakın seyrediyor. Gecelik TL faizleri de %49’a yakın görünümünü koruyor.

TCMB NE YAPACAK?

Muhtemel bir faiz indirimi için döviz rezervlerinin de önemine dikkat çekilirken, TCMB’nin 19 Haziran toplantısında koridorun üst bandından politika faizi seviyesine geçebileceğini, 24 Temmuz’da da faiz indirimine başlayabileceği yönündeki görüşler öne çıkmaya başladı.

Öte yandan turizm kaynaklı döviz girişinin artacağı ve mevsimsel olarak da enflasyonist baskıların azalacağına işaret eden bazı analistler, ilk indirimin 19 Haziran’da da gelebileceğini öngörüyor.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Faiz indirimi, kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar tarafından da dikkatle takip ediliyor. Görüşünü aldığımız bankacılar; mevcut şartlarda ufukta “parasal gevşeme” adımlarının göründüğüne işaret ederek, faiz oranlarında zirve seviyelerin görünmüş olabileceğini, muhtemel indirimlerin kredilere de yansıyabileceğini aktarıyor.

Tüketicilerin fırsat maliyeti gördükleri durumlar ya da çok acil ihtiyaçları haricinde beklemeye geçebileceğini belirten bankacılar, “Yüksek oranlardan kredi kullanımlarının ise düşük tutarlar ve daha kısa vadelerde tercih edilmesi, tüketicinin yararına olabilir” önerisinde bulunuyor.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ

5 Haziran itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredisi ve örnek ödeme tablosu şöyle:

-Kredi tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,95

-Banka: Akbank

-Aylık taksit: 30 bin 429 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 679 bin 268 TL

EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİSİ

5 Haziran itibarıyla bankalarca sunulan en düşük taşıt kredisi/finansmanı ve örnek ödeme tablosu şöyle:

-Finansman tutarı: 250 bin TL

-Finansman Vadesi: 24 ay

-Finansman Oranı: %3,45 (Kâr payı oranı)

-Banka: Kuveyt Türk

-Aylık taksit: 17 bin 221 TL

-Toplam geri ödeme: 414 bin 740 bin TL

EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ

5 Haziran itibarıyla bankalarca sunulan en düşük ihtiyaç kredisi ve örnek ödeme tablosu şöyle:

-Kredi tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,65

-Banka: TEB

-Aylık taksit: 11 bin 121 TL

-Toplam geri ödeme: 134 bin 25 TL