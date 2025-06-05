Şimdi de Bitcoin teminatlı kredi! BTC’ye endeksli tahvilin ardından…

Bitcoin’de son dakika! Rusya’nın en büyük bankası Sber tarafından BTC endeksli tahvil çıkarılmasının ardından önemli bir hamle de JP Morgan’dan geldi. ABD’nin en büyük bankasının, Bitcoin’e bağlı borsa yatırım fonlarını (ETF) teminat olarak kabul edeceği ve karşılığında müşterilerine kredi kullandıracağı ifade edildi. Küresel finans sisteminde bir ilk olan bu gelişmenin, BTC’ye daha fazla itibar kazandırması bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Son bir haftalık süreçte “stabil” seyreden kripto para birimi Bitcoin, 5 Haziran 2025 işlemlerinde de 105 bin dolara yakın görünümünü koruyor.

Dünkü işlemlerde BTC’den 197 milyon dolarlık para çıkışı dikkat çekerken; analistler, zayıf gelen ABD verilerinin ve kurumsal talebin BTC’ye destek olduğunu ancak tarifelerden kaynaklanan belirsizliklerin ise riskli varlıklardan kaçış eğilimine sebep olduğunu aktarıyor.

BTC’DE KRİTİK SEVİYELER

BTC’nin son 3 haftalık süreçte 103 bin 500 dolar üzerinde tutunmaya çalıştığını belirten analistler, “Bu seviye önemli bir destek olmakla birlikte, son 1 haftada ise 106 bin 800 doların direnç olarak öne çıktığı görülüyor. ABD’de yarın açıklanacak mayıs ayı tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerden zayıf gelmesi halinde BTC de bir miktar destek bulabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

BİTCOİN TEMİNATLI KREDİ

Bu arada BTC’nin küresel finans sistemine entegre olması konusunda çok önemli bir gelişme daha yaşandı.

ABD'nin varlık bakımından en büyük bankası olan JP Morgan’ın, Bitcoin’e bağlı borsa yatırım fonlarını (ETF) teminat olarak kabul edeceği ve karşılığında müşterilerine kredi kullandıracağı ifade edildi. İlk etapta Bitcoin’in en büyük finansal yatırımcısı BlackRock’ın ETF’lerinin teminat kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor.

RUSYA DA TAHVİL ÇIKARMIŞTI

Bu hafta Rusya’nın en büyük bankası Sber de, BTC endeksli tahvil çıkarmıştı. Söz konusu tahvil, dolar/ruble kuru ve Bitcoin fiyatındaki değişimlere göre, yatırımcısına gelir elde edebilme imkânı sağlıyor.

Öte yandan BTC’nin en büyük kurumsal yatırımcısı ABD’li Strategy şirketinin, 250 milyon dolarlık yeni alım hazırlıklarının devam ettiği de belirtiliyor.