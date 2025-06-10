Petrol 7 haftanın zirvesinde! Akaryakıt fiyatına zam var mı?

Petrol fiyatlarında son dakika! Tarifelerden en fazla olumsuz etkilenen petrol fiyatları, ABD ve Çin arasında başlayan Londra müzakerelerinden destek bularak 67,20 dolara yükseldi ve son 7 haftanın zirvesini gördü. İç piyasada da “akaryakıt fiyatlarına zam var mı” soruları öne çıkmaya başladı. Sektör temsilcileri, 67 doların üzerinde “kalıcılık” halinde, bunun akaryakıt fiyatlarına da “sınırlı” yansımalarının olabileceğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-ABD ve Çin arasında bu hafta Londra’da başlayan ve bugün devam etmesi beklenen ticaret müzakereleri petrol fiyatlarında da hareketliliğe sebep oldu. İlk gün temaslarını ABD Hazine Bakanı Scott Bessent "iyi bir toplantı" olarak nitelendirirken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick de "verimli" olarak ifade etti. Gelen ilk sinyaller piyasalarda “ilerleme” umutlarını da güçlendirdi.

PETROL 7 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Petrol, küresel talep riskini ve durgunluk endişelerini körükleyen tarife belirsizliğinden en olumsuz etkilenen emtia olarak öne çıkmıştı. Geçen hafta müzakere umutlarının yeşermesiyle birlikte %6,30 prim yapan Brent petrol 66,56 dolardan kapanış yapmıştı.

Brent, yeni hafta da sınırlı da olsa yükselişine devam etti. 10 Haziran 2025 Brent petrol fiyatı 67,20 dolardan güne başlarken, söz konusu seviyeler ayını zamanda son 7 haftanın da zirvesine işaret etti.

JEOPOLİTK RİSKLER

Bu arada Rusya ve Ukrayna savaşında “ateşkes” umutlarının zayıflaması da hem jeopolitik riskleri artırdı hem de Rus petrolünün piyasaya dönme ihtimalini zayıflatarak, fiyatların yukarı yönlü hareketini tetikledi.

ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşma etrafındaki belirsizlik de jeopolitik risk olarak öne çıktı.

OPEC+ GRUBU’NDAN YENİ ARZ MI?

Öte yandan petrol piyasasında arz konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. OPEC+ Grubu son olarak temmuz ayında da üretimi günlük 411 bin varil artırma kararı almıştı.

Suudi Arabistan ise OPEC+ Gurubunu, ağustos ayında da üretimi aynı miktarda artırmaya çağırdı. Bu gelime ise piyasada “potansiyel arz fazlası” konusunda endişelere yol açtı.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM VAR MI?

Petrolde yaşanan son yükseliş üzerine dikkatler iç piyasada akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Dolarda 39,30 TL’ye yakın stabil görünüm devam ederken, sektör temsilcileri, petrol fiyatlarının 67 dolar üzerinde kalıcı olması durumunda, akaryakıtta da sınırlı yansımalarının söz konusu olabileceğini aktardı.

İstanbul Avrupa yakasında 10 Haziran 2025 benzin fiyatı 46,91 TL ve motorinin litresi de 46,22 TL’den satılıyor. Son olarak 6 Haziran’da 3 kuruşluk bir artış yaşanmıştı.