YÖK ile görüşüldü! Petrol üretim üssü Gabar'a fakülte de istiyor

Ekonomiye yılda 2 milyar dolar katkı sunan Şırnak petrol, gençlerin de umudu oldu. Gabar Dağı’nda 3.200 kişinin petrol arama, sondajlama ve üretiminde çalıştığını ancak kalifiye eleman eksikliğinin olduğunu belirten Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, “Şırnak Valisi ve Milletvekili Arslan Tatar, YÖK Başkanı ile Şırnak’ta Petrol ve Sondaj Mühendisliği Fakültesi kurulması için görüştü” dedi.

Türkiye’nin petrolde dışa bağımlılığını azaltan Gabar petrolünün yıllık ekonomik değeri 2 milyar doların üzerinde hesaplanırken, bölgedeki rezervi artırmaya yönelik sondaj çalışmaları 114 kuyuya çıktı.

FAKÜLTE İÇİN YÖK İLE TEMASA GEÇİLDİ

TPAO Bölge Müdürlüğünün hedefi 2025 yılı sonuna kadar 110 kuyu daha açarak, 84 bin günlük varil petrol üretimini 100 bin günlük varil petrolün üstüne çıkarmak. Gabar’da petrol üretiminin bu yıl 100 bin varile ulaşması planlanıyor. Keşifler, Şırnak’ın kalkınmasında da önemli rol oynuyor. Bölgede yapılan yatırımlarla 600 kilometreye yaklaşan yol ağı hayata geçirilirken, 3.200’ü aşkın personel istihdam edildi. Eğitim gören Şırnaklı çocukların hayalleri arasında Petrol Mühendisliği ise ilk tercihler arasına girmeye başladı.

Şırnaklı öğrenciler petrol mühendisliği ile ilgili projeler üretmeye başladı. Şırnak, petrol üretiminin getirdiği yatırımlar sayesinde göç alan bir şehir hâline geldi. Gabar’da öngörülen 25 yıllık petrol üretimi takvimi sayesinde istihdamda artış ve ekonomik kalkınmanın uzun yıllar devam etmesi bekleniyor. TPAO da Gabar keşiflerine yenilerini eklemek için çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Şirketin planlamasına göre, Gabar çevresindeki bölgeler ve çeşitli illerde aramalar sürecek ve bu yıl karada 269, denizde 10 kuyu kazılacak.

OTELLER DOLDU

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar dolar katkı sağlanan Gabar Dağı’nda Şırnaklı gençlerin çalıştığını gördükçe mutlu olduklarını söyledi. Gabar Dağı’nda 3.200 kişinin petrol arama, sondajlama ve üretiminde çalıştığını ancak Şırnaklı olarak kalifiye eleman eksikliğinin olduğunu belirten Yarka, “Şırnak Valisi ve Milletvekili Arslan Tatar, YÖK Başkanı ile Şırnak’ta Petrol ve Sondaj Mühendisliği Fakültesi kurulması için görüştü. Sahaya gittiğimizde, bir sürü Şırnaklıların çalıştığını gördüğümüz zaman da çok mutlu oluyoruz. Bir de sadece Gabar ile yetinmeyeceğiz. Beytüşşebap’ta olsun, Şırnak’ta Bestler-Dereler bölgesinde olsun, Cudi Dağı’nda olsun, Cizre’nin bazı bölgelerinde, Silopi’de, Şırnak tamamen bir petrol rezerv alanı olarak gözüküyor” dedi. Yıl sonuna kadar TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü hizmet binasının temelinin atılmasının hedeflendiğini aktaran Yarka, şöyle konuştu: Petrol ismi anıldığı günden bugüne kadar Şırnak ve ilçelerinde bile otellerde doluluk oranı had safhadadır. Çünkü, hakikaten Şırnak’ta, en kısa zamanda bayağı nüfus yoğunluğu olacağını tahmin etmekteyiz. Bunu gözümüz ile görüyoruz.