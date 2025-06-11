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Benzine zam gelecek mi? 11 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Benzine zam gelecek mi? 11 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

11 Haziran 2025 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından araştırılıyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olacak şekilde yansımaktadır. Benzine zam gelecek mi? İşte 11 Haziran 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve üst üste gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 

Akaryakıt fiyatları, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü sabahında durağan bir seyir izliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını güncel olarak arama motorları üzerinden araştıran vatandaşlar "Benzin kaç TL?","Motorin fiyatları ne kadar?","LPG kaç lira oldu?" gibi sorulara cevap arıyor.

Benzine zam gelecek mi? 11 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları - 1. Resim

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ? 

Benzine 13 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam geleceği tahmin edilmektedir. Ancak şu an için benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bugün herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmemiştir.

Son olarak 5 Haziran 2025 Perşembe günü, LPG’ye litre başına 1,07 TL’lik indirim uygulanarak pompaya yansımıştı.

Benzine zam gelecek mi? 11 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları - 2. Resim

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.92 TL

Motorin litre fiyatı: 46.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

Benzine zam gelecek mi? 11 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları - 3. Resim

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.77 TL

Motorin litre fiyatı: 46.11 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

Benzine zam gelecek mi? 11 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları - 4. Resim

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.61 TL

Motorin litre fiyatı: 47.10 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

Benzine zam gelecek mi? 11 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları - 5. Resim

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.94 TL

Motorin litre fiyatı: 47.43 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru üzerinden hesaplanmaktadır. Bu hesaplamaya ÖTV, KDV ve EPDK payı da eklenmesiyle nihai pompa satış fiyatı belli oluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsmail Küçükkaya nerede, neden yok? Yeni Bir Sabah programı sunucusu
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