Petrolde felaket senaryosu! Hürmüz Boğazı kapanırsa, fiyatlar…

İsrail ordusunun İran’a hava saldırıları düzenlemesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı %7’yi aşan primle 75,50 doları test etti ve 2,5 ayın zirvesine yöneldi. Dünya petrol ticaretinin %20’sinin gerçekleştiği ve İran’ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı’nın kapanma endişeleri yeniden gündeme gelirken; JP Morgan, böyle bir ihtimal halinde petrolün varil fiyatının 120-130 dolar bandına kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalar, haftanın son işlem gününe oldukça yükselen jeopolitik risklerle başladı. İsrail’in İran’a saldırılarının ardından petrol fiyatları, arz endişeleri ile sert yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 75,50 doları test etti ve ABD’nin tarifeleri ilk açıkladığı 2 Nisan tarihinden sonra en yüksek seviyeye ulaştı.

GÜNLÜK YÜKSELİŞ YÜZDE 7!

Sabah saatlerinde 75,00 dolara yakın görünümünü koruyan Brent petrol, 5 ay aranın ardından 200 günlük ortalamaya işaret eden 71,85 dolar direncini de sert şekilde yukarı kırdı. Petrolde günlük prim, TSİ 05:30 itibarıyla %7 civarında seyrediyor.

ABD ham petrolünün (WTI) varil fiyatı da %7’yi geçen primle 74,00 doların üzerinde seyrediyor. WTI fiyatında işlemler sabah saatlerinde 74,10 dolardan geçiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞELERİ

Dünya petrol ticaretinin %20’sinin gerçekleştiği ve İran’ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğe yönelik riskler, İsrail’in saldırılarının ardından tekrar gündeme geldi.

Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak’ın petrol ihracatının büyük bir bölümü ve Katar doğalgazının sevkiyatının neredeyse tamamı, Hürmüz Boğazından geçiyor.

JP MORGAN’DAN KRİTİK UYARI

ABD’li JP Morgan tarafından dün yayımlanan raporda, en kötü senaryoların gerçekleşmesi ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması halinde petrol fiyatının da 120-130 dolar bandına doğru hareket edebileceği öngörüsü paylaşıldı.

FED BEKLENTİSİ VE STOKLAR

Öte yandan bu hafta ABD’den gelen mayıs enflasyon verilerinin tahminlerin altında kalması ve FED’den faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi de petrol fiyatlarına destek oluyor. Ülkede petrol stoklarının geçen hafta 3,6 milyon varil ile tahminlerden fazla gerilemesi de güçlü talebe işaret ederek fiyatlarda katalizör olarak öne çıkıyor.