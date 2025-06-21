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Çatışmalar tırmanıyor! 3 F-14 savaş uçağı hedef alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İsrail, İran, Savaş Uçağı, Saldırı, İsrail Ordusu, Hava Kuvvetleri, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken İsrail ordusu bir kez daha Tahran yönetimin askeri yeteneklerini vurdu. İsrail'den yapılan açıklamada İran'a ait 3 F-14 savaş uçağının hedef alındığı ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce Hava Kuvvetleri'ne ait bir hava aracı, İran askeri güçlerine ait 3 adet F-14 savaş uçağını İran'ın merkez bölgesinde hedef aldı" denildi.

Çatışmalar tırmanıyor! 3 F-14 savaş uçağı hedef alındı - 1. Resim

 3 ADET F-14 SAVAŞ UÇAĞI HEDEF ALINDI 

İsrail, İran'da yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce Hava Kuvvetleri'ne ait bir hava aracı, İran askeri güçlerine ait 3 adet F-14 savaş uçağını İran'ın merkez bölgesinde hedef aldı. Buna ek olarak, şu anda Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran'ın merkezindeki askeri altyapılara yönelik saldırılar düzenliyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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