Çatışmalar tırmanıyor! 3 F-14 savaş uçağı hedef alındı

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken İsrail ordusu bir kez daha Tahran yönetimin askeri yeteneklerini vurdu. İsrail'den yapılan açıklamada İran'a ait 3 F-14 savaş uçağının hedef alındığı ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce Hava Kuvvetleri'ne ait bir hava aracı, İran askeri güçlerine ait 3 adet F-14 savaş uçağını İran'ın merkez bölgesinde hedef aldı" denildi.

3 ADET F-14 SAVAŞ UÇAĞI HEDEF ALINDI

İsrail, İran'da yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce Hava Kuvvetleri'ne ait bir hava aracı, İran askeri güçlerine ait 3 adet F-14 savaş uçağını İran'ın merkez bölgesinde hedef aldı. Buna ek olarak, şu anda Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran'ın merkezindeki askeri altyapılara yönelik saldırılar düzenliyor" denildi.