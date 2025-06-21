Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşı bitirme planı! İstanbul'da planlanan toplantıyı Hamaney veto etti
ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran savaşının ortasında kalan İran ile gerginliği azaltmak için İstanbul'da gizli ABD-İran görüşmeleri ayarlamaya çalıştı. Plan, saklandığı bildirilen İran dini liderinin onaylayamaması nedeniyle başarısız oldu. Trump, ABD'nin askeri müdahalesini önlemek için nükleer anlaşmayı hedefleyerek toplantıya katılmayı bile teklif etti.
DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'la giderek tırmanan savaşı sırasında bu hafta İstanbul'da üst düzey ABD'li ve İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için sessizce çabaladılar .
ABD basınından Axios'un haberine göre; suikast korkusuyla saklanan İran Dini Lideri Hamaney'e ulaşılamaması nedeniyle bu çabalar başarısızlıkla sonuçlandı.
Toplantıya Trump'ın kişisel katılımının görüşüldüğünü ancak daha ciddi planın Vance ve Witkoff'u göndermek olduğunu söyledi.
PLAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ İLE ORTAYA ÇIKTI
Trump, pazartesi günü Kanada'da G7 liderleriyle yaptığı görüşme sırasında Erdoğan'dan telefon aldı.
Erdoğan'ın ertesi gün İstanbul'da ABD'li ve İranlı yetkililer arasında savaşa diplomatik bir çözüm bulunması amacıyla bir toplantı düzenlenmesini önerdiği belirtildi.
TRUMP BİZZAT DA KATILABİLİRDİ
Habere göre Trump da aynı fikirdeydi ve Erdoğan'a, eğer bir anlaşmaya varmak için gerekirse Başkan Yardımcısı Vance ve Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff'u Türkiye'ye göndermeye ve hatta bizzat İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeshkian ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha sonra öneriyi İran Başbakanı Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye iletti.
HAMANEY CAN KORKUSU İLE VETO ETTİ
İki ABD yetkilisi, Pezeşkiyan ve Arakçi'nin onayını almak için İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile iletişime geçmeye çalıştı. Ancak İsrail tarafından suikasta uğrama korkusuyla saklanan Hamaney'e ulaşılamadı.
Birkaç saat sonra İran tarafı Türkiye'ye Hamaney'in onayını alamadıklarını bildirdi. Türkiye daha sonra ABD'ye toplantının iptal edildiğini söyledi