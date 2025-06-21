Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşı bitirme planı! İstanbul'da planlanan toplantıyı Hamaney veto etti

DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'la giderek tırmanan savaşı sırasında bu hafta İstanbul'da üst düzey ABD'li ve İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için sessizce çabaladılar .

ABD basınından Axios'un haberine göre; suikast korkusuyla saklanan İran Dini Lideri Hamaney'e ulaşılamaması nedeniyle bu çabalar başarısızlıkla sonuçlandı.

Toplantıya Trump'ın kişisel katılımının görüşüldüğünü ancak daha ciddi planın Vance ve Witkoff'u göndermek olduğunu söyledi.

Trump, pazartesi günü Kanada'da G7 liderleriyle yaptığı görüşme sırasında Erdoğan'dan telefon aldı.

Erdoğan'ın ertesi gün İstanbul'da ABD'li ve İranlı yetkililer arasında savaşa diplomatik bir çözüm bulunması amacıyla bir toplantı düzenlenmesini önerdiği belirtildi.

Habere göre Trump da aynı fikirdeydi ve Erdoğan'a, eğer bir anlaşmaya varmak için gerekirse Başkan Yardımcısı Vance ve Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff'u Türkiye'ye göndermeye ve hatta bizzat İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeshkian ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha sonra öneriyi İran Başbakanı Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye iletti.