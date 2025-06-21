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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yle görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail-İran savaşında tansiyon her geçen gün artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı" kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yle görüştü - 1. Resim

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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