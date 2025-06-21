Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda kritik görüşmeler

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan art arda kritik görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar, BM, Dış Politika, Güvenlik, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al- Thani ve Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından kritik görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda kritik görüşmeler - 1. Resim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabulü

Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda kritik görüşmeler - 2. Resim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miguel Angel Moratinos'u kabulü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kaymakamlık duyurdu! Denize girmek 2 gün yasaklandıICYF’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Büyük Gençlik Ödülü”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ICYF’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Büyük Gençlik Ödülü” - GündemICYF’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Büyük Gençlik Ödülü”Savaş bölgesinden Sakarya'ya sürüklendi! Halk plajında İHA bulundu, inceleme başlatıldı - GündemSavaş bölgesinden Sakarya'ya! Gören şaştı kaldıİranlı Bakan Erakçi'den çarpıcı Orta Doğu yorumu! "ABD'nin katılması çok talihsiz" - GündemErakçi: ABD'nin katılması çok talihsizKurallarda açıkça yazmasına rağmen takıyla geldi, YKS'ye alınmadı! Veliler yardım etse de yetişemedi - GündemKurallarda açıkça yazmasına rağmen takıyla geldi!Öğrenciler ter döktü, günün kazananı onlar oldu! Poşeti 50 lira - GündemÖğrenciler ter döktü, günün kazananı onlar olduCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına tarihi çağrı - Gündemİstanbul'dan İslam dünyasına tarihi çağrı
Sonraki Haber Yükleniyor...