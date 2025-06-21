Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al- Thani ve Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından kritik görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabulü

Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miguel Angel Moratinos'u kabulü