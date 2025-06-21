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İran'a eş zamanlı saldırı! Devrim muhafızları karargahı hedef alındı, dumanlar yükseldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran&#039;a eş zamanlı saldırı! Devrim muhafızları karargahı hedef alındı, dumanlar yükseldi
İran, İsrail, Devrim Muhafızları, Saldırı, Hava Savunma, Ahvaz, Orta Doğu, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, İran'ın Ahvaz ve Mahşehr'de Devrim Muhafızları'na ait kışla ve karargahlara eş zamanlı saldırı düzenledi.

Orta Doğu'da tansiyon Gazze'de binlerce masum sivili katleden İsrail'in nükleer silah bahanesiyle İran'a başlattığı savaş ile yeniden yükseldi.

13 Haziran'da başlayan ve 9 gündür süren İsrail-İran çatışmaları tüm hızıyla sürüyor. İsrail bugün İran'da Devrim Muhafızları karargahını hedef aldı. Saldırının ardından bölgede dumanlar yükseldi.

AHVAZ VE MAHŞEHR'E EŞ ZAMANLI SALDIRI

İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail, güneybatıdaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti ile Mahşehr Limanı'nda bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait kışla ve karargahlara eş zamanlı olarak saldırı gerçekleştirdi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Saldırının ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, yoğun duman yükseldiği görüldü.

Irak sınırında bulunan Ahvaz, İran'ın başlıca petrol üretim bölgesi olan Huzistan eyaletinin başkenti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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