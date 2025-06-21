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Katar ile İran arasında İstanbul'da görüşme! Diplomasinin merkezi Türkiye oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Katar ile İran arasında İstanbul&#039;da görüşme! Diplomasinin merkezi Türkiye oldu
İran, İsrail, Katar, Türkiye, Diplomasi, İslam Birliği, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken Türkiye başta olmak üzere üçüncü taraf ülkelerin savaşı durdurmaya yönelik çabaları da sürüyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul'da görüştü.

Katar, İran ile İsrail arasındaki gerilimi azaltmak, diyalog ve diplomasiye dönüşü sağlamak için yoğun çaba harcadığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu için İstanbul'da bulunan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bir araya geldi.

Taraflar, "İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürmesi" başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesinin İsrail’in İran’a yönelik saldırısını "şiddetle kınadığını", saldırının "İran’ın egemenliği ve güvenliğini ile uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunu kaydetti.

Al Sani, gerilimin azaltılması ve anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Katar Başbakanı Al Sani, ülkesinin "bölgede ve dünyada güvenliği, barışı sağlamlaştırmak, tüm taraflar arasında askıda kalan meseleleri çözmek amacıyla diyalog yoluna dönmek için müttefikleriyle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini" belirtti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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