Saldırının ortasında meydan okudu: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan hasarı inceledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in son hava saldırısında hedef alınan Tahran’daki devlet televizyonu ve radyo binasını ziyaret etti. Saldırının hemen ardından hasar gören binada incelemelerde bulunan Pezeşkiyan, enkazın ortasında kameraların karşısına geçerek adeta meydan okudu.

Tahran’a yönelik son İsrail hava saldırılarında hedef alınan devlet televizyonu IRIB binasında büyük yıkım yaşanırken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan olay yerine giderek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Saldırının enkazı arasında kameraların karşısına geçen Pezeşkiyan, "Bu gayrimeşru rejimin ham şiddet ve vahşi doğasını dünyaya ifşa eden utanç verici bir suçla karşı karşıyayız" dedi.

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CANLI YAYINDA SOĞUKKANLI KALAN MUHABİRE ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, saldırı anında canlı yayını kesmeden profesyonel duruşunu sürdüren İranlı muhabir Sahar Emami’ye de özel olarak teşekkür etti. "Onun soğukkanlılığı ve cesareti, tehdit ve şiddet karşısında teslim olmayı reddeden bir ulusun simgesidir" diyen Pezeşkiyan, Emami’nin tavrını "insanlık dışı bir eyleme karşı onurlu ve cesur bir tepki" olarak tanımladı.

Pezeşkiyan, "Bayan Emami, İran ulusunun direnişinin uzun süredir devam eden hikayesine bir gurur verici bölüm daha ekledi" dedi. Canlı yayın sırasındaki tutumunun, "köksüz ve kimliksiz bir rejimin gürültüsüne karşı sağlam duran eski bir uygarlığın gücünü ve dayanıklılığını temsil ettiğini" ifade etti.

ÜÇ IRIB ÇALIŞANI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

İran Cumhurbaşkanı, IRIB çalışanlarından hayatını kaybedenler için de başsağlığı diledi. Saldırıda IRIB sekretaryasında görevli Masoumeh Azimi, haber editörü Nima Rajabpour ve bilgi işlem mühendisi Javadpour hayatını kaybetmişti.