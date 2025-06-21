Macron'dan Netanyahu’ya fren! "İran'la müzakereleri hızlandıracağız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail-İran hattında tansiyonun yeniden yükseldiği günlerde dikkat çeken bir çıkış yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Macron, "İran nükleer silahlara sahip olmamalı" diyerek Avrupalı güçlerin Tahran ile yürüttüğü müzakerelerin hızlandırılacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran’ın nükleer programı konusunda "Avrupalı güçler ile İran arasındaki müzakerelerin hızlandırılması" noktasında mutabakata vardı.

Macron, İranlı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İran nükleer silahlara sahip olmamalıdır ve niyetinin barışçıl olduğuna dair tüm garantileri sağlamak İran’a bağlıdır" dedi.

"SAVAŞ SARMALINDAN ÇIKMANIN BİR YOLU OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Macron, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Savaş sarmalından çıkmanın ve daha büyük risklerden kaçınmanın bir yolu olduğuna inanıyorum. Bunu başarmak için Fransa ve Avrupalı ortakları tarafından İran ile başlatılan müzakereleri hızlandıracağız."

Macron, görüşmede ayrıca İran’da tutuklu bulunan üniversite profesörü Cécile Koller ve ortağı Jacques Barry'nin serbest bırakılması gerektiği yönündeki "kesin tutumunu" da Pezeşkiyan’a iletti.

İRAN'DA 900 FRANSIZ VATANDAŞI VAR

Fransa, geçtiğimiz günlerde Tahran’a Pierre Cochard adında yeni bir büyükelçi atamıştı. Diplomatik kaynaklara göre, halihazırda İran’da 900 Fransız vatandaşı veya çifte vatandaş bulunuyor.

CENEVRE'DE KRİTİK ZİRVE: AVRUPA TROYKASI DEVREDE

ABD-İsrail cephesinden gelen savaş tehdidinin ardından, Avrupalı Troyka ülkelerinin dışişleri bakanları Cenevre’de İranlı mevkidaşları AbbasErakçi ile buluştu. Görüşmede, bölgesel krizin tırmanmaması ve diplomatik çözüm yollarının korunması amacıyla temaslarda bulunuldu.