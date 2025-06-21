ABD'ye mi saldıracak? Savaşa girmiş sayılacak... İran'dan 'yardım edeni vururuz' tehdidi

İran silahlı kuvvetleri yetkilisi, İsrail'e yardım edenin doğrudan savaşa girmiş kabul edilip, vurulacağını söyledi. Gözler İsrail'e 13 Haziran'dan sonra 14 kargo uçağı dolusu askeri teçhizat gönderen ABD ve Almanya'ya çevrildi.

İran'daki nükleer tesisleri ve üst düzey komutanları 13 Haziran'da saldıran İsrail, Tahran yönetiminin ağır balistik füze saldırıları karşısında çaresiz kalıyor. Demir Kubbesi kevgire dönen İsrail'in borsa binası başta olmak üzere birçok stratejik noktası yerle bir oldu.

Askeri gerilimin ortasında ABD ve Almanya'dan İsrail'e 14 kargo uçağı dolusu askeri malzeme ve ekipman gönderildi. ABD ve Almanya'nın İsrail'e yönelik yardımlarının ardından İran'dan tehdit dolu sözler geldi.

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İSRAİL'E YARDIM EDENİ VURURUZ

İran silahlı kuvvetleri, iki ülke arasında devam eden çatışmalar sırasında İsrail'e gönderilen askeri yardım sevkiyatlarını vurma tehdidinde bulundu.

DOĞRDUDAN SAVAŞA GİRMİŞ SAYILACAK

Devlet televizyonunda yayınlanan video bildirisinde bir sözcü, "Siyonist rejime yardım etmek amacıyla herhangi bir ülkeden tekne veya uçakla herhangi bir askeri veya radar ekipmanı göndermenin İran'a yönelik saldırıya katılım olarak değerlendirileceği ve silahlı kuvvetler için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.