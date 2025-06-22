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İran'a saldırı sonrası ABD'den Türkiye seyahat uyarısı: O bölgeye gitmekten kaçının

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran&#039;a saldırı sonrası ABD&#039;den Türkiye seyahat uyarısı: O bölgeye gitmekten kaçının
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran'a yapılan saldırının ardından ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, 22 ili kapsayan ABD Adana Konsolosluğu bölgesine gidilmemesi konusunda açıklama yaptı.

Dünya, ABD'nin İsrail-İran savaşına dahil olmasıyla bir kez daha ayağa kalktı. Gece saatlerinde ABD, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan'daki 3 nükleer tesise bombardıman gerçekleştirdi. Saldırıda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 hayalet bombardıman uçakları kullanıldı. 18 saat havada kalan B-2'lerin en uzun uçuşu oldu.

İran'a yapılan saldırının ardından ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı geldi. 

TÜRKİYE'YE SEYAHAT UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarının 22 ili kapsayan ABD Adana Konsolosluğu bölgesine kişisel seyahatlerden kaçınmalarını istedi. 

İran'a saldırı sonrası ABD'den Türkiye seyahat uyarısı: O bölgeye gitmekten kaçının - 1. Resim

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgesel olaylar nedeniyle, Türkiye'deki ABD hükümet personeli düşük profilli kalmaları konusunda uyarıldı ve Türkiye'nin en güneydoğudaki 22 ilini kapsayan ABD Konsolosluğu Adana konsolosluk bölgesine kişisel seyahatlerden kaçınmaları talimatı verildi. ABD dış politikasına yönelik olumsuz duygular, Türkiye'deki ABD veya Batı çıkarlarına karşı eylemlere yol açabilir. Geçmişte bu tür faaliyetler gösteriler, ABD işletmelerinin boykot çağrıları, ABD karşıtı söylemler ve grafiti içeriyordu. Büyük toplantılar, polis varlığının artmasına, yol kapatmalarına ve trafik aksaklıklarına neden olabilir. Barışçıl olması amaçlanan toplantılar bile, kısa sürede tırmanabilir ve şiddete dönüşebilir."

İNCİRLİK'E BALİSTİK FÜZE SALDIRISI UYARISI

Öte yandan ABD medyası birkaç gün önce Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü'deki ABD unsurlarına yönelik balistik füze alarmı verildiğini iddia etmişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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