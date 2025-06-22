ABD uranyum stoklarının peşinde! Saldırının perde arkası ortaya çıkıyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının Tahran’la yapılacak görüşmelerde masaya yatırılacağını açıkladı. Vance, hava saldırıları sonrası İran’ın nükleer programının ciddi şekilde gerilediğini savundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarıyla ilgili sürecin, Tahran yönetimiyle yapılacak müzakerelerin önemli başlıklarından biri olacağını söyledi. Vance, İran’ın nükleer programının hedef alındığı hava saldırılarına dair de değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan ABC News kanalına konuk olan Vance, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının imha edilip edilmediğine yönelik soruyu cevaplandırdı.

Vance, "Önümüzdeki haftalarda bu konuda adımlar atmak için çalışacağız. Bu, İranlılarla yapacağımız görüşmelerin konularından biri olacak" ifadelerini kullandı.

SALDIRIDA NÜKLEER TESİSLER YOK EDİLEMEDİ Mİ?

İran’ın bu stokları artık silah kalitesinde uranyuma dönüştürme kapasitesine sahip olmadığını ileri süren Vance, esas hedeflerinin de bu olduğunu belirtti.

ABD’nin saldırılarla nükleer programı ciddi oranda sekteye uğrattığını savunan Vance, Başkan Donald Trump’ın tesislerin “tamamen yok edildiği” yönündeki açıklamalarına da değindi.

New York Times’ın, Fordo tesisinin ağır hasar gördüğü ancak tamamen yok edilmediği yönündeki haberine dair Vance, “Ciddi hasar görmek ile tamamen yok edilmek arasındaki fark tam olarak nedir, emin değilim. Bildiğimiz şey, İran’ı nükleer programlarında önemli ölçüde geriye düşürdüğümüzdür” ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.