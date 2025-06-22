İran, ABD'ye karşı misilleme kararı aldı: Pişman olacaklar!

İsrail-İran savaşında tansiyon daha da yükseldi. ABD, İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısıyla resmen savaşa dahil oldu. Tahran ise misilleme ve caydırıcı önlemler alınacağını duyurdu. İran Meclisi Nükleer Anlaşma’dan çekilmeyi gündemine alırken, ABD'ye karşı “pişmanlık verici” bir cevap hazırlanıyor.

İsrail-İran savaşında çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vuran ABD savaşa resmen dahil oldu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi ise ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Meclis'te İran Atom Enerjisi Kurumu ile Dışişleri Bakanlığından üst düzey isimlerin de katıldığı bir toplantı yapıldığını duyurdu.

Toplantıda, ABD'nin nükleer tesislere düzenlediği saldırıyla ilgili raporun sunulduğunu ve muhtemel hasarların incelendiğini aktaran Rızayi, "Yetkililer, nükleer faaliyetlerin bu saldırıyla durdurulamayacağını vurguladı" dedi.

ABD'YE KARŞI MİSİLLEME VE CAYDIRICI ÖNLEMLER

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de diplomatik faaliyetlerle ilgili bir rapor sunduğunu belirten Rızayi, "Ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) gözden geçirilmesi ve İran'ın bu antlaşmaya üye olmaması da üyelerin ortak talepleri arasında yer aldı ve bu taleplerin parlamento gündemine alınması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Rızayi, "Komisyon üyeleri, ABD'nin saldırganlığına karşı kararlı, pişmanlık verici ve orantılı bir yanıt verilmesinin gerekliliğini vurguladı. Misilleme ve caydırıcı önlemler, üyeler arasında mutabakat sağlanan alanlar arasında" dedi.

NE OLDU?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

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