Hamaney'den ABD'ye rest: "Oyun daha bitmedi, uranyum elimizde"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümle tehdit ettiği İran Dini Lideri Ali Hamaney’den, Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere saldırının ardından açıklama geldi. Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, "Oyun bitmedi, çünkü zenginleştirilmiş uranyum elimizde" dedi.

ABD, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan'daki 3 nükleer tesise bombardıman gerçekleştirdi. Saldırı sonrasında gözler İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e çevrildi.

ABD Başkanı Trump'ın "Nerede olduğunu biliyoruz. Şimdilik öldürmeyeceğiz ancak sabrımız tükenmek üzere" sözleriyle ölümle tehdit ettiği Hamaney cephesinden ilk açıklama geldi.

Suikast riskinden dolayı yerinin tespit edilmesini istemeyen Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani, dikkat çeken ifadeler kullandı.

OYUN DAHA BİTMEDİ

Şemhani, yaptığı açıklamada, "Tesislerin tamamen yok edildiği varsayılsa bile oyun bitmez çünkü zenginleştirilmiş materyaller, yerli bilgi birikimi ve siyasi irade hala ayakta" dedi.

SÜRPRİZLER DEVAM EDECEK

Şemhani, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde siyasi ve operasyonel inisiyatifin artık "akıllıca oynamayı bilen ve rastgele ateş açmayan tarafın elinde" olduğunu vurgulayarak, "Sürprizler devam edecek" dedi.