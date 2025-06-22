Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hamaney'den ABD'ye rest: "Oyun daha bitmedi, uranyum elimizde"

Hamaney'den ABD'ye rest: "Oyun daha bitmedi, uranyum elimizde"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hamaney&#039;den ABD&#039;ye rest: &quot;Oyun daha bitmedi, uranyum elimizde&quot;
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümle tehdit ettiği İran Dini Lideri Ali Hamaney’den, Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere saldırının ardından açıklama geldi. Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, "Oyun bitmedi, çünkü zenginleştirilmiş uranyum elimizde" dedi.

ABD, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan'daki 3 nükleer tesise bombardıman gerçekleştirdi. Saldırı sonrasında gözler İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e çevrildi.

ABD Başkanı Trump'ın "Nerede olduğunu biliyoruz. Şimdilik öldürmeyeceğiz ancak sabrımız tükenmek üzere" sözleriyle ölümle tehdit ettiği Hamaney cephesinden ilk açıklama geldi.

Suikast riskinden dolayı yerinin tespit edilmesini istemeyen Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani, dikkat çeken ifadeler kullandı.

OYUN  DAHA BİTMEDİ

Şemhani, yaptığı açıklamada, "Tesislerin tamamen yok edildiği varsayılsa bile oyun bitmez çünkü zenginleştirilmiş materyaller, yerli bilgi birikimi ve siyasi irade hala ayakta" dedi.

SÜRPRİZLER DEVAM EDECEK

Şemhani, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde siyasi ve operasyonel inisiyatifin artık "akıllıca oynamayı bilen ve rastgele ateş açmayan tarafın elinde" olduğunu vurgulayarak, "Sürprizler devam edecek" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İran, ABD'ye karşı misilleme kararı aldı: Pişman olacaklar!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran, ABD'ye karşı misilleme kararı aldı: Pişman olacaklar! - Dünyaİran, ABD'ye karşı misilleme kararı aldıİran askeri üsleri hedef alabilir! ABD'den Orta Doğu'yu terk edin talimatı - DünyaABD'den Orta Doğu'yu terk edin talimatıSuriye'de terör saldırısı! Şam'da kilise hedef alındı, çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaSuriye'de terör saldırısı, çok sayıda ölü varİran'ın büyük kozu vuruldu! Depolama tesisine bomba yağdı - Dünyaİran'ın büyük kozu vuruldu!İran'a saldırı sonrası ABD'den Türkiye seyahat uyarısı: O bölgeye gitmekten kaçının - DünyaABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısıYunanistan'da tahliye emri verildi: Alevler kontrolden çıktı: Belediye başkanları isyan etti - DünyaKomşuda korkutan gelişme! Acil kod geçildi
Sonraki Haber Yükleniyor...