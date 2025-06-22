İran askeri üsleri hedef alabilir! ABD'den Orta Doğu'yu terk edin talimatı

İsrail-İran savaşına müdahil olan ABD alarma geçti. ABD'li yetkililer İran'ın Orta Doğu'daki Amerikan üslerini hedef alabileceğini söyledi. ABD, Lübnan'daki personel ile ailelerine ülkeden ayrılmaları için talimat verdi.

Orta Doğu'da ateş ABD'nin İsrail-İran savaşına müdahil olmasıyla bir kez daha harlandı. ABD, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan'daki 3 nükleer tesise bombardıman gerçekleştirdi. Saldırı sonrasında ABD Orta Doğu'da alarma geçti.

Türkiye için seyahat uyarısı yapan ABD, Lübnan'daki personel ve ailelerinin ülkeden ayrılması için talimat verdi.

İRAN ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALABİLİR

ABD merkezli medya kuruluşu The Atlantic, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın Körfez, Irak veya bölgedeki başka yerlerdeki ABD üslerine, personeline veya tesislerini hedef alabileceğini yazdı.

ABD'DEN ORTA DOĞU'YU TERK EDİN TALİMATI

ABD, İran’a yönelik saldırının ardından bölge ülkelerindeki personeline uyarı mesajı gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı paylaşımda aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerdeki vatandaşlarını, bölgedeki gelişmeler sonrası yaşanabilecek protesto ve benzeri taşkınlıklara karşı uyardı.

Bakanlık, Lübnan, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki temsilcilik çalışanlarına ve vatandaşlara yönelik uyarılarını ise kırmızı renkle yayınladı; bu ülkelerde görev yapan personelinden azami dikkat göstermesi istendi.

Özellikle Lübnan ve Irak’taki güvenlik riskine dikkati çeken Bakanlık, "bölgedeki istikrarsız güvenlik durumu" gerekçesiyle bu ülkelerdeki acil görevli olmayan personelin ve aile üyelerinin tahliye edilmesi talimatı verdi.

ABD ÜLKE İÇİNDE ALARM VERDİ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, İran'a yönelik saldırı sonrası ülkede olası şiddet eylemlerine karşı uyardı. Bakanlığa bağlı Ulusal Terörizm Danışma Sisteminin (NTAS) açıklamasında, İran'a bağlı siber aktörlerin ABD altyapısını hedef alabilecek düşük düzeyli saldırılar düzenlemesi beklendiği kaydedilirken, İran hükümeti tarafından desteklenen grupların da "saldırı düzenleme potansiyeli" taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, İran tarafından ABD'ye karşı dini bir fetva yayımlanması durumunda, ülkede İran rejimine sempati duyan bireylerin bağımsız olarak şiddet eylemlerine yönelme riskinin artabileceği kaydedildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından tırmanan gerginliğin, ABD'de yeni saldırıların önünü açabileceği aktarılan açıklamada, vatandaşlara şüpheli durumlarda ihbarda bulunmaları çağrısında bulunuldu.