İran ABD'ye misilleme saldırısı yapacak mı? Macron’dan Pezeşkiyan'a "azami itidal" çağrısı

ABD'nin İsrail ile nükleer tesislerine saldırmasının ardından gözler İran'ın yapacağı misilleme saldırısına çevrildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "azami itidal" çağrısı yaptı. Macron aynı zamanda Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Umman Sultanı ile Orta Doğu'daki durumu görüştü.

Dünya, ABD'nin İsrail-İran savaşına dahil olmasıyla bir kez daha ayağa kalktı. Gece saatlerinde ABD, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan'daki 3 nükleer tesise bombardıman gerçekleştirdi. Saldırıda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 hayalet bombardıman uçakları kullanıldı. 18 saat havada kalan B-2'lerin en uzun uçuşu oldu.

ABD'nin saldırısının ardından gözler İran'ın yapacağı misilleme saldırısına çevrildi. Orta Doğu'da tansiyonun giderek yükselmesi beklenirken Fransa'dan İran'a itidal çağrısı geldi.

TEK YOL HERKES İÇİN BARIŞ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Macron, görüşmede İran’a "azami itidal" çağrısında bulundu. Diplomasiye geri dönülmesi ve İran’ın nükleer silahlardan vazgeçmesi çağrısında da bulunan Macron, "Başka alternatif yok, herkes için barış ve güvenliğe giden tek yol bu" dedi.

MACRON'DAN ORTA DOĞU LİDERLERİYLE TELEFON DİPLOMASİSİ

Macron, aynı zamanda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Orta Doğu'daki durumu ayrı ayrı telefonda görüştü.

Macron, gelecek saatlerde Avrupalı ortakları ve Orta Doğu'daki liderlerle görüşmelerine devam etmeyi planlıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı, bölgede gerginliğin arttığı bir bağlamda, İsrail ve İran'daki Fransız vatandaşlarının bu ülkelerden ayrılmaları için elinden geleni yaptıklarını belirtti.