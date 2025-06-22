ABD'den 'Hürmüz' açıklaması! "İntihar olur"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran Devrim Muhafızları'nın açıklamalarına karşılık verdiği demeçte, "Tüm ekonomileri o boğazdan geçiyor. Eğer bunu yaparlarsa, bu İran için ekonomik ve stratejik bir intihar olur" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran’daki nükleer tesislere yönelik hava saldırılarının ardından, Başkan Yardımcısı JD Vance, gerilimin doğrudan bir savaşa dönüşmediğini savundu.

NBC News’te yayımlanan "Meet the Press" programına konuk olan Vance, "İran ile savaşta değiliz, İran’ın nükleer programı ile savaş halindeyiz" dedi.

"TESİSLERİN TAMAMEN YOK EDİLDİĞİNİ %100 SÖYLEYEMEM"

Vance, ABD’nin İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlediği saldırılarda nükleer kapasitenin önemli ölçüde geciktirildiğini savundu. Ancak tesislerin tamamen imha edildiği yönündeki Başkan Trump’ın iddiasına temkinli yaklaştı:

“Bu saldırının İran’ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini önemli ölçüde geriye götürdüğüne inanıyorum. Ancak %100 yok edildi diyemem.”

ABD uçakları İran hava sahasına girdiğinde, İsfahan’daki hedeflere denizden Tomahawk füzeleri fırlatıldı. Ardından Fordow ve Natanz nükleer tesisleri yüksek hassasiyetli bomba saldırısıyla hedef alındı.

HÜRMÜZ TEHDİDİ HAKKINDA KONUŞTU

Vance, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidine ilişkin bir soruya ise sert cevap verdi:

“Tüm ekonomileri o boğazdan geçiyor. Kendi ekonomilerini yok etmek isterlerse bu onların kararı olur. Ama neden böyle bir adım atsınlar? Mantıklı değil.”

TRUMP: İRAN BARIŞ YAPMALI

ABD Başkanı Trump ise Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, “İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen ve tamamen yok edildi” diyerek Tahran’a mesaj verdi. “Orta Doğu’nun kabadayısı İran artık barış yapmalıdır” ifadelerini kullanan Trump, İran’ınmisillemesine karşı da “Çok daha büyük bir güçle karşılık verilir” uyarısında bulundu.

KONGRE'DE TARTIŞMA: YETKİ BAŞKAN'DA MI?

Programda Kongre yetkisine ilişkin soruları da cevaplayan Vance, Trump’ın nükleer tehditlere karşı harekete geçme yetkisine sahip olduğunu savundu.

“Kitle imha silahlarının yayılmasını önlemek Başkan’ın açık yetkisidir. Nükleer silah, bunların en ölümcülüdür. Bu yetkinin dışında olduğunu söylemek ciddi hukukçuların kabul etmeyeceği bir iddiadır.”

"DİPLOMASİYİ BİZ DEĞİL İRAN BİTİRDİ"

İran’la barışçıl çözüm ihtimaline açık kapı bırakan Vance, ABD’nin diplomasiyi ortadan kaldırmadığını, aksine “İran’ın hiçbir zaman diplomasiye gerçek bir şans tanımadığını” savundu.

“İranlılar savaş konusunda pek iyi değil. Belki Trump’ın yolunu izleyip barışa bir şans vermeliler” dedi.