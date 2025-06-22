ABD’nin sır gibi sakladığı güç! B2 uçaklarının özellikleri neler?

İsrail ile İran arasında yaşanan hava saldırılarına ABD’nin de dahil olmasıyla B2 hayalet bombardıman uçakları yeniden gündeme oturdu. ABD’nin İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan kentlerinde yer alan nükleer tesislerini B2 bombardıman uçaklarıyla vurması dünya kamuoyunda yankı uyandırırken “Sığınak katili” olarak bilinen bu stratejik bombardıman uçağının özellikleri merak konusu oldu.

İsrail İran savaşına ABD’nin de dahil olması sığınak katili olarak bilinen B2 uçaklarını gündeme taşıdı. ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan B2 uçaklarının görev kapsamı, teknik kapasitesi ve gizlilik teknolojisi, dünya genelinde askeri uzmanlar tarafından da yakından takip edilmeye başlandı.

B2 UÇAĞI NEDİR?

Northrop Grumman tarafından geliştirilen B-2 Spirit ya da kamuoyunda bilinen adıyla “Gizli Bombardıman Uçağı”, ABD’nin stratejik askeri planlarında kritik öneme sahiptir. Düşük radar izi bırakacak şekilde tasarlanan bu uçak, düşman hava savunma sistemlerini aşarak derin hedefleri vurma kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

İki kişilik mürettebatla kullanılan B2 bombardıman uçakları ileri düzey gizlilik teknolojisi ve uçan kanat tasarımıyla dikkat çekiyor. 1987-2000 yılları arasında Boeing, Hughes ve Vought ortaklığında üretilen uçak, ABD ordusunun en pahalı ve sınırlı sayıda üretilmiş hava araçlarından biridir.

B2, klasik bombaların yanı sıra nükleer başlık taşıma kapasitesine de sahiptir. GPS güdümlü JDAM bombaları ile hedeflerini milimetrik hassasiyetle vurabilen bu uçaklar konvansiyonel mühimmatın yanı sıra nükleer bombalarla da donatılabiliyor.

B2 UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

B2, uzun menzilli görevler için özel olarak tasarlanmıştır ve hava yakıt ikmali yaparak kesintisiz operasyon sürdürebilir. Gövdesinin özel şekli sayesinde radar izini minimuma indirir. Bu da uçağın düşman radarına yakalanmadan görevini tamamlamasını sağlar. ABD’nin hava gücünde önemli bir rol üstlenen B2 Spirit’in teknik özellikleri şu şekilde:

Mürettebat: 2 personel

Kanat açıklığı: 52,4 metre

Uzunluk: 21,0 metre

Yükseklik: 5,18 metre

Boş ağırlık: 71.700 kg

Yüklü ağırlık: 152.200 kg

Kalkış sırasında maksimum ağırlık: 170.600 kg

En yüksek hız: 1.020 km/saat

Motorlar: 4 adet General Electric F118-GE-100 turbofan

İtiş gücü: 4 x 77 kN

ABD’NİN KAÇ B2 BOMBARDIMAN UÇAĞI VAR?

ABD Hava Kuvvetleri’nin aktif envanterinde şu anda 19 adet B2 bombardıman uçağı bulunuyor. İlk üretim aşamasında toplam 21 adet B2 bombardıman uçağı üretilmişti. Ancak bu uçaklardan biri 2008 yılında yaşanan bir kazada imha edildi. Bu nedenle fiilen görev yapabilen B2 sayısı 20’dir.