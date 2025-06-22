İncirlik’ten daha fazlası! Türkiye’de kaç ABD üssü var?

İsrail, İran ve ABD arasında yükselen tansiyon Türkiye’deki ABD üslerini gündeme getirdi. NATO üyeliği kapsamında uzun yıllar ABD ile askeri iş birliği yapan Türkiye’de çeşitli ABD askeri üsleri ve tesisleri faaliyet gösteriyor. Peki Türkiye’de kaç ABD üssü var?

Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesiyle beraber Türkiye'de bulunan ABD askeri üsleri bir kez daha dikkat çekti. Türkiye’de en çok bilinen ABD üssü İncirlik’in yanı sıra ortak kullanım kapsamında faaliyetlerine devam eden 5’ten fazla askeri tesis ve üs bulunduğu biliniyor.

TÜRKİYE’DE KAÇ ABD ÜSSÜ VAR?

Türkiye’de resmi kaynaklara göre açıklanan 3 adet ABD askeri üssü bulunuyor. Ancak resmi olarak ABD’ye ait bağımsız üs sayısı açıklanmasa da, Türkiye'de doğrudan ya da ortak kullanım anlaşmalarına göre faaliyetlerine devam eden 5'ten fazla askeri tesis ve üs bulunduğu biliniyor. Bu üslerin bazıları ABD askerlerinin kontrolündeyken bazıları ise NATO komutası altında görev yapıyor.

TÜRKİYE’DEKİ ABD ÜSLERİ

1.⁠ ⁠İncirlik Hava Üssü (Adana)

İncirlik Üssü, Soğuk Savaş döneminden bu yana ABD’nin en kritik üslerinden biri olarak kabul ediliyor. Suriye, Irak ve Orta Doğu’daki birçok askeri operasyonda merkez üssü olarak görev yapan bu üssün özellikleri şu şekildedir:

Statüsü: Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait, ABD ile ortak kullanımda.

Kullanım Hakkı: 1955’ten bu yana ABD tarafından NATO anlaşmaları çerçevesinde kullanılıyor.

Amaç: Hava operasyonları, lojistik destek, gözetleme ve insani yardım operasyonları.

2.⁠ ⁠Kürecik Radar Üssü (Malatya)

Kürecik Üssü, özellikle balistik füze tehditlerine karşı Avrupa’yı koruma amacı taşıyan sistemin bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu üs, İsrail ve ABD tarafından da sıkı şekilde izleniyor.

Statüsü: NATO’ya ait radar sistemi; ABD personeli görev yapıyor.

Kullanım Hakkı: 2012 yılında NATO füze savunma sistemi kapsamında aktif hale getirildi.

Amaç: Erken uyarı ve füze savunma radar izleme faaliyetleri.

3.⁠ ⁠İzmir NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM)

LANDCOM, NATO’nun Avrupa kara birliklerinin koordinasyon merkezi olarak çalışıyor. ABD’li generallerin de görev aldığı bu üs,

Avrupa ve Orta Doğu hattındaki askeri denge açısından kilit bir noktada bulunuyor.

Statüsü: NATO’nun Kara Komutanlığı merkezi.

Kullanım Hakkı: Türkiye’deki NATO üssü; ABD dahil müttefik ülkelerden subaylar görev yapar.

Amaç: Kara kuvvetlerine yönelik stratejik planlama ve NATO içi komuta koordinasyonu.