Motosiklet gezintisi ölümle son buldu! 19 yaşındaki Yiğit Gencer’den acı haber

Uşak’ta 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü ile 21 yaşındaki hafif ticari araç sürücüsünün kazası ölümle bitti. Kazada savrulan Yiğit Gencer olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci kaza, Uşak merkeze bağlı Fatih Mahallesi Ova Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ova Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yiğit Gencer (19) idaresindeki motosiklet, Birinci Köksal sokaktan çıktıktan sonra kavşaktan Altıncı Ülkü sokak istikametine dönüş yapmak isteyen Ş.T. (21) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yola savrulan motosiklet sürücüsü Yiğit Gencer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gencer’in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekiplerince hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı.