Ford, Türkiye pazarına 3 elektrikli SUV ile giriş yaptı: En ucuzu 1.6 milyon TL

Ford sonunda elektrikli binek modellerini Türkiye pazarına sunmaya başladı. Tamamı %10 ÖTV dilimine giren modellerde 353 km menzil B-SUV Puma Puma Gen-E, 1.593.100 TL'den, 378 km karma menzil C-SUV Explorer 1.720.000 TL'den ve 373 km karma menzil sunan C-SUV modeli Capri ise 1.920.000 TL'den başlayan fiyatlarla vitrine çıktı, işte detaylar..

Araç yelpazesini 5 yeni elektrikli araçla genişleten Ford Türkiye, tamamen elektrikli Explorer ve Capri modelleri ile Ford Otosan tarafından Romanya’da üretilen Puma Gen-E, E-Tourneo Courier ve E- Tourneo Custom modellerini satışa sundu.

Markanın Avrupa’da en çok satan binek modelinin tam elektrikli versiyonu olan B-SUV segmentindeki Puma Gen-E, Türkiye’de 1.593.100 TL’den başlayan fiyatlıyla öne çıkarken, 44kWh değere sahip bataryası, 100 kW DC hızlı şarjla 23 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşması, 353km’ye varan menziliyle dikkat çekiyor. 100 km/s hıza 8,0 saniyede ulaşan Puma Gen-E, yoğun şehir hayatı ve genç aileler için ideal bir alternatif oluşturuyor. Araçta diğer dikkat çeken detaylar arasında 19” jantlar, Matrix LED farlar, 360° kamera, B&O ses sistemi ve 12” SYNC 4 bilgi-eğlence ekranı gibi unsurlar yer alıyor.

EFSANE EXPLORER C-SUV OLARAK GELDİ

Ford’un Almanya’daki Köln Elektrikli Araç Merkezi’nde üretilen ilk tam elektrikli SUV’si olan Explorer Türkiye’de 1.720.000 TL’den başlayan fiyatlarla vitrine çıkarken Select ve Premium olmak üzere iki farklı donanım paketi karşımıza çıkıyor. Aracın öne çıkan teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor;

Select paketi 16.3 kWh/100 km’lik enerji tüketimi sunarken; Premium ise 17.3 kWh/100km enerji tüketimi sunuyor.

25 dakikada %80’e kadar hızlı şarj olabiliyor. Şehir içinde 496 km’ye varan bir menzil sunuyor.

450 litrelik bagaj kapasitesi, geniş iç hacmi ve teknoloji harikası donanımlarıyla modern aileler ve macera tutkunları için cazip

6” SYNC Move ekran, 17 litrelik mega saklama alanı, ambiyans aydınlatma, 21” jant opsiyonu ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle öne çıkıyor.

YENİ FORD CAPRI’NİN ÖZELLİKLERİ

Tıpkı Explorer gibi Köln’de üretilen Capri ise Ford’un ikonik modelini bugüne taşıyan tasarım hatlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de 1.920.000 TL’den başlayan fiyatlarının yanı sıra Capri’nin öne çıkan özellikleri ise şöyle:

25 dakikada %80’e kadar hızlı şarj olabiliyor. Tek bir şarjla şehir içinde 471km'ye kadar sürüş yapmayı mümkün kılıyor.

Aerodinamik tasarımı sayesinde 16.5 kWh/100km yakıt tüketimine sahip

12 ultrasonik sensör, beş kamera ve üç radar kullanarak gelişmiş sürücü destek sistemleriyle araç kullanıcısına güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Araçta panoramik cam tavan, Matrix LED farlar, B&O ses sistemi, 21” jant opsiyonu ve 572 litrelik geniş bagaj hacmi gibi öne çıkan özellikler yer alıyor.

İç mekânda ayrıca 14,5 inçlik hareketli bir dokunmatik ekran, ön kol dayama yerinin altında üç adet 1,5 litrelik içecek şişesini tutabilecek kapasiteye sahip 17 litrelik bir mega konsol ve 572 litreden fazla bagaj alanı bulunuyor.

ELEKTRİKLİ FORD E-TOURNEO ÖZELLİKLERİ

Ford'un ticari sınıfta pazara sunduğu elektrikli modeli E-Tourneo Courier Journey, iç hacmiyle geniş aileler tarafından tercih edilirken, E-Tourneo Custom VIP taşımacılığı için ön plana çıkan bir versiyon. Tasarım ve mühendisliğinde Ford Otosan imzası taşıyan ve Ford Otosan’ın Romanya’daki Craiova fabrikasında üretilen E-Tourneo Courier Journey Türkiye’de 1.685.000 TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile satışa sunuluyor. Aracın başlıca özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

23 dakikada %10’dan %80’e kadar hızlı şarj olabiliyor. WLTP standartlarında 288 km’ye varan bir menzil sunuyor.

3 – 17.5 kWh/ 100km enerji tüketimi sunuyor

Arka koltukları açık durumdayken 570 litrelik bagaj kapasitesi, koltuklar yatırıldığında 2172 litreye çıkabiliyor. Bu yönüyle geniş aileler için de cazip bir seçenek haline geliyor.

12” dokunmatik ekran, 12’’ gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, elektronik el freni gibi özellikler de E Tourneo Courier Journey’i öne çıkaran özellikleri arasında yer alıyor.

Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında üretilen E-Tourneo Custom ise 2.896.400TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatıyla karşımıza çıkarken sunduğu başlıca özellikler ise şu şekilde sıralanıyor: