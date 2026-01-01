Türkiye’nin “Oscar Ödülleri”nde 2025 senesinde kürsünün zirvesine şampiyon motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu çıktı. Millî motosikletçimiz, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nda üst üste üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti, sezon içinde sayısız rekor kırarak tarih yazdı. Şimdi gözünü MotoGP’ye dikti. Takım sporlarında da yine büyük zaferler geldi. Euroleague’de Monaco’yu 81-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı.

2025 yılı Türk sporunda büyük başarılar, hayal kırıklıkları ile sansasyonları da beraberinde getirdi. Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nda dünya şampiyonluğunu kazandı ve üç defa zirvede yer alarak bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Dünya Şampiyonalarında millî boksör Busenaz Sürmeneli, tekvandoda Emine Göğebakan ve Nafia Kuş Aydın, dartta Zehra Gemi; Avrupa şampiyonalarında ise millî halterci Harun Algül, Kaan Kahriman, Yusuf Fehmi Genç, karatede Enes Özdemir ve cimnastikte Âdem Asil altın madalya kazandılar.

FİNALLERDE ÜZÜLDÜK

Takım sporlarında da yine büyük zaferler geldi. Euroleague’de Monaco’yu 81-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı. Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupasını kaldırdı. Kadınlar Voleybol Dünya Kupası’nda ve Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ise ay yıldızlılarımız kupayı final maçlarında kaybettiler. Yılın sonuna ise Türk futbolundaki bahis soruşturması damga vurdu. Hakemlerle başlayıp futbolculara ve kulüp yöneticilerine uzanan operasyonun daha da büyümesi bekleniyor.

YILIN SPORCULARI

1- Toprak Razgatlıoğlu (Millî motosikletçi): Millî motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nda üçüncü defa zirvede yer alarak bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

2- Alperen Şengün (Millî basketbolcu): Houston Rockets’ın oyuncusu Alperen Şengün, NBA All-Star’a seçilen ikinci Türk oyuncu olurken, sezonunun en değerli oyuncusu sıralamasında ilk 10’da yer aldı.

3- Busenaz Sürmeneli (Millî boksör): Türk millî boksör Busenaz Sürmeneli, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası finalinde rakibini 5-0 yenerek üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.

4- Nafia Kuş Aydın (Millî tekvandocu): Millî tekvandocularımız Emine Göğebakan (46 kg), Merve Dinçel Kavurat (53 kg) ile birlikte +73 kiloda ikinci defa dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı.

5- Harun Algül (Millî halterci): Avrupa Halter Şampiyonası’nda Kaan Kahriman ve Yusuf Fehmi Genç’le altın madalya kazandı. Koparma ve silkmeyle birlikte tartışmaya kapalı bir zafer yaşattı.

YILIN TAKIMLARI

1- Fenerbahçe Beko: Turkish Airlines Euroleague’de, Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası’nı kazanarak muhteşem bir sezonu geride bıraktı.

2- A Millî Kadın Voleybol: A Millî Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda finalde karşılaştığı İtalya’ya 3-2 mağlup olsa tarihimizde bir ilki başararak gümüş madalya kazandı.

3- A Millî Erkek Basketbol: 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya’ya 88-83 yenilen 12 Dev Adam ikinci oldu. A Millî Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda ikinci gümüş madalyasını kazandı.

4- Ziraat Bankkart: CEV Kupası finalinde şampiyon olan temsilcimiz Efeler Ligi’nde Galatasaray’ı, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda Fenerbahçe’yi yenerek kupaları müzesine götürdü.

YILIN ANTRENÖRLERİ

1- Sarunas Jasikevicius (Fenerbahçe Beko): Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarına taşıyan Jasikevicius, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası’nda da zaferler yaşattı.

2- Daniele Santarelli (A Millî Kadın Voleybol Tk.): Dünya Şampiyonası’nda ay yıldızlıları finale çıkaran Daniele Santarelli, tarihte ilk defa kazanılan dünya ikinciliğiyle Türk voleyboluna yeni bir sayfa açtı.

3- Ergin Ataman (A Millî Erkek Basketbol Takımı): Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda final yaşayan Ataman, Almanya karşısında alınan gümüş madalya ile millî takım tarihindeki ikinci Avrupa ikinciliğine imza attı.

4- Mustafa Kavaz (Ziraat Bankkart Voleybol Tk.): Ziraat Bankkart’ı CEV Kupası şampiyonluğuna taşıyan Mustafa Kavaz, Efeler Ligi ve AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası zaferleriyle sezonu üç kupayla kapattı.

5- Okan Buruk (Galatasaray Futbol Takımı): Galatasaray’ı Süper Lig’de üst üste üçüncü defa şampiyonluğa ulaştıran Okan Buruk, Türkiye Kupası’nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı.

DÜNYADA YILIN SPORCULARI

1- Ousmane Dembele (Futbol): Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve Fransa Kupası şampiyonlukları yaşayan Ousmane Dembele, FIFA tarafından 2025 yılının en iyi futbolcusu seçildi.

2- Lando Norris (Formula 1): Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2025 sezonunu zirvede tamamlayan Lando Norris, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandı.

3- Armand Duplantis (Sırıkla atlama): Sırıkla atlamada dünya rekorunu 6,25 metreye taşıyan İsveçli sporcu Duplantis, 2025 sezonunda da kendi rekorunu geliştirerek branşının tartışmasız zirvesinde yer aldı.

4- LeBron James (Basketbol): NBA’de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, normal sezon kariyerinde 563’üncü defa 30 sayı barajını aşarak Michael Jordan’a ait rekoru kırdı.

5- Cristiano Ronaldo (Futbol): Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde attığı golle dört farklı kulüp ve milli takım formasıyla 100 gol barajını aşan ilk futbolcu oldu.

YILIN SPOR YÖNETİCİLERİ

1- M. Akif Üstündağ (Türkiye Voleybol Fed. Başkanı): A Millî Takım’nın tarihindeki ilk Dünya Şampiyonası gümüş madalyası, kulüpler düzeyinde gelen Avrupa kupaları ve sürdürülebilir sistemin sağlayıcısı.

2- Hidayet Türkoğlu (Basketbol Fed. Başkanı): 12 Dev Adam’ın 2025 Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselmesiyle uzun süredir eleştirilen millî takım yapılanmasının geliştiğini gösterdi.

3- Mehmet Sadık Vefa (Motosiklet Fed. Başkanı): Sadece Toprak Razgatlıoğlu’nun başarısının arkasındaki güç değil aynı zamanda üst üste ülkemizde düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarının da mimarı.

4- Ali Koç (Fenerbahçe eski Başkanı): Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonlukları, Ali Koç’un basketbol organizasyonunu doğrudan desteklemesiyle geldi.

5- Dursun Özbek (Galatasaray Başkanı) Son iki sene olduğu gibi üçüncü sene de takımının şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynadı. Vizyonu ve yaptığı transferlerle G.Saray’ın gücüne güç kattı.

