Teknik Direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın, Trabzonsporlu stoper Arseniy Batagov için bordo mavililere dev bir teklif yaptığı iddia edildi.

Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Arseniy Batagov için Portekiz ekibi Benfica'nin büyük bir teklifle Karadeniz ekibinin kapısını çaldığı öne sürüldü.

Zorya Luhansk'tan 1.8 milyon avroluk bedelle kadroya katılan Ukraynalı stoper, Trabzonspor'a yüklü bir bonservis geliri sağlayabilir.

BENFICA TRANSFERDE KARARLI

Ukrayna basınından Sport'ta yer alan habere göre; Portekiz Teknik Direktör Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, bordo mavililerin 23 yaşındaki savunmacısı Arseniy Batagov'u takıma katmakta kararlı.

Arseniy Batagov

20 MİLYON AVRO

Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın, Ukraynalı savunmacının transferi için Trabzonspor'a 20 milyon avroluk bir ödeme yapabileceği iddia edildi. Henüz görüşmelerin tamamlanmadığı ancak iki kulübün sürekli temas halinde olduğu ifade edildi.

EN PAHALI 2. SATIŞ OLABİLİR

Arseniy Batagov'un transferi gerçekleşirse Uğurcan Çakır'ın ardından Trabzonspor'un en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

