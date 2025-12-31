Trabzonspor, 5 ve 6 Ocak 2026'da oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının ileri bir tarihe ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulundu. Bordo-mavili takımın yar finaldeki rakibi Galatasaray'ın ve aynı organziasyonda Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin de aynı şekilde erteleme talep ettiği öğrenildi.

SEBEP KÖTÜ HAVA ŞARTLARI

Erteleme talebinin gerekçeleri arasında olumsuz hava şartları, müsabakaların zamanlaması ve kulüplerin kadro anlamında sıkıntılı bir süreçten geçmesi olduğu ifade edildi. Ayrıca karşılaşmalara taraftarın da ilgisinin düşük olması en önemli etkenlerden biri olarak gösterildi. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan 2025 Turkcell Süper Kupa yarı finalinde, 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor, 6 Ocak Salı günü de Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Biletlerin satışa sunulmasına rağmen şu ana kadar Galatasaray - Trabzonspor maçına 5 bin biletin satıldığı ve taraftarların müsabakalara beklenen ilgiyi göstermediği belirtildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından TFF'nin kısa süre içinde yarı final karşılaşmalarının durumuyla ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.

