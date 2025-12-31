Roberto Carlos acil ameliyata alındı: Efsane futbolcunun son durumu
Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'da teknik direktörlük görevinde bulunan Roberto Carlos, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Brezilyalı efsane futbolunun efsane ismi, acil ameliyata alınırken, 52 yaşındaki eski sporcunun hayati tehlikesi bulunmuyor.
- Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos, ülkesinde tatildeyken kalp rahatsızlığı yaşadı.
- Yaklaşık üç saat süren başarılı bir ameliyat geçiren Carlos'un hayati tehlikesi bulunmuyor.
- Eski futbolcu, birkaç gün daha hastanede gözetim altında tutulacak.
Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncularından biri olarak kabul edilen Real Madrid efsanesi Roberto Carlos, ülkesi Brezilya'da tatilde olduğu sırada kalp rahatsızlığı yaşadı. Hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki eski futbolcu, yaklaşık üç saat süren ameliyat geçirdi.
HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA KALACAK
Bacak bölgesinde kan pıhtısı tespit edildikten başarılı bir ameliyat geçiren Roberto Carlos'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, birkaç gün daha hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi.
"ŞU AN İYİYİM"
Roberto Carlos, ameliyat sonrası temsilcileri aracılığıyla AS Gazetes'ne "Şu an iyiyim" şeklinde mesaj gönderdi.
Söz konusu rahatsızlık, 52 yaşındaki yıldızın 2025 yılındaki ikinci sağlık sorunu oldu. Eski futbolcu, geçtiğimiz nisan ayında Nepal'e yapmayı planladığı seyahati ertelemek zorunda kalmıştı.