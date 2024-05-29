Roberto Carlos'un Türkçe sözleri Arda Güler'i şaşırttı! İspanyollar bu anları konuşuyor
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Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak final maçı öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Arda'nın hemen yanında yer alan Roberto Carlos'un Türkçe sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.
İspanyol devi Real Madrid, 1 Haziran'da Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak.
Dev maç öncesi kulüp televizyonuna konuşan Arda Güler, röportaj sonrası Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos ile bir araya geldi.
ROBERTO CARLOS'TAN ARDA GÜLER'E TÜRKÇE SÖZLER
Arda'nın yanından bulunan Carlos'un, Türkçe 'Çok teşekkürler kardeşim' ifadelerini kullanması viral oldu.
Bu anları sayfalarına taşıyan İspanyol medyasından AS, "Roberto Carlos'un söyledikleri Güler'i şaşkına çevirdi." Defanca Central ise "Roberto Carlos'tan Arda Güler'i şaşkına çeviren hareket" sözlerine yer verdi.