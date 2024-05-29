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Şampiyon takımda ayrılık vakti! Galatasaray'da gidecek isimler belli oldu

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Galatasaray, Transfer, Futbol, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gözler yeni sezondaki transfer planlamasına çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un gözden çıkardığı isimler netleşmeye başladı.

Süper Lig'de 102 puan toplayarak tarihi bir şampiyonluk elde eden Galatasaray'da gözler gidecek isimlere çevrildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen en az 6 oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Kiralık sözleşmeleri biten Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius başta olmak üzere Sergio Oliveira ile Serge Aurier yeni sezonda devam edilmeyeceği öğrenildi.

Ayrıca Avrupa'dan talipleri olan Wilfried Zaha ve Victor Nelsson'un da beklentilere uygun teklif gelmesi durumunda ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Şampiyon takımda ayrılık vakti! Galatasaray'da gidecek isimler belli oldu - 1. Resim

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EURO 2024'te mücadele edecek olan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifleri de beklemeye alan yönetimin, turnuva sonrası karar vereceği belirtildi.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa takımlarını peşine takan Barış Alper Yılmaz için İngiltere ve İtalya'dan 25 milyon euro seviyesinde teklifler olduğu öne sürülmüştü.

Okan Buruk'un birçok pozisyonda şans verdiği Barış Alper'in Galatasaray'da en çok takip edilen isimlerin başında geldiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
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